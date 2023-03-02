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Путин назвал терактом атаку воюющих на стороне ВСУ диверсантов на села в Брянской области
Российский лидер отметил, что солдаты осознанно пошли на убийство мирных граждан undefined
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Путин назвал терактом атаку воюющих на стороне ВСУ диверсантов на села в Брянской области

Российский лидер отметил, что солдаты осознанно пошли на убийство мирных граждан

Атака украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области является терактом. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», указав, что боевики осознанно обстреляли гражданское авто.


«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, «Нива» обыкновенная, — открыли огонь по ним», — сказал Путин.


2 марта губернатор области Александр Богомаз рассказал о том, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. В селе Любечане ее участники обстреляли гражданское авто — тогда погиб местный житель, десятилетний ребенок получил ранения.


В Центре общественных связей ФСБ сообщали, что на месте ЧП началась спецоперация против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны РФ.


Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подчеркивал, что глава государства оперативно получает доклады о ситуации в Брянской области, главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют Путина о действиях, которые предпринимают структуры РФ по противодействию террористам.

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События в Брянской области. Что известно об атаке диверсантов с Украины на села Любечане и Сушаны

Президент Владимир Путин завтра проведет заседание Совбеза 2 марта 2023
Dailystorm - События в Брянской области. Что известно об атаке диверсантов с Украины на села Любечане и Сушаны
#спецоперация #теракт #рф #брянская область #украина #путин
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