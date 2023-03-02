Путин назвал терактом атаку воюющих на стороне ВСУ диверсантов на села в Брянской области

Атака украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области является терактом. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», указав, что боевики осознанно обстреляли гражданское авто.





«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, «Нива» обыкновенная, — открыли огонь по ним», — сказал Путин.





2 марта губернатор области Александр Богомаз рассказал о том, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. В селе Любечане ее участники обстреляли гражданское авто — тогда погиб местный житель, десятилетний ребенок получил ранения.





В Центре общественных связей ФСБ сообщали, что на месте ЧП началась спецоперация против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны РФ.





Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подчеркивал, что глава государства оперативно получает доклады о ситуации в Брянской области, главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют Путина о действиях, которые предпринимают структуры РФ по противодействию террористам.