Российского солдата приговорили к 10 годам заключения на Украине

Суд в Сумской области Украины признал виновным российского солдата в якобы нарушении законов и обычаев войны. Мужчина был приговорен к 10 годам колонии, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.





Следователи уточнили, что осужденный нес службу на блокпосту в городе Тростянце Ахтырского района Сумской области.





«Военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статья 438 УК Украины). <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы»,— указывается в сообщении.





В мае прошлого года российского сержанта Вадима Шишимарина суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы. В июле наказание россиянину смягчили — он получил 15 лет колонии.





21-летнего Шишимарина обвиняли в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. По версии следствия, боец совершил преступление 28 февраля. Позднее во время судебного заседания Шишимарин признался, что убил безоружного человека по приказу командира, и раскаялся в содеянном.





23 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет искать варианты для защиты интересов российского военнослужащего. Песков однако заметил, что возможностей для этого не так уж и много.