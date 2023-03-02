Российского солдата приговорили к 10 годам заключения на Украине

Суд в Сумской области Украины признал виновным российского солдата в якобы нарушении законов и обычаев войны. Мужчина был приговорен к 10 годам колонии, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Следователи уточнили, что осужденный нес службу на блокпосту в городе Тростянце Ахтырского района Сумской области.
«Военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статья 438 УК Украины). <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы»,— указывается в сообщении.
В мае прошлого года российского сержанта Вадима Шишимарина суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы. В июле наказание россиянину смягчили — он получил 15 лет колонии.
21-летнего Шишимарина обвиняли в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. По версии следствия, боец совершил преступление 28 февраля. Позднее во время судебного заседания Шишимарин признался, что убил безоружного человека по приказу командира, и раскаялся в содеянном.
23 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет искать варианты для защиты интересов российского военнослужащего. Песков однако заметил, что возможностей для этого не так уж и много.
При этом Шишимарин — не единственный российский военный, которого осудили на Украине. В мае суд Полтавской области приговорил россиян Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11,5 года лишения свободы каждого. По данным следствия, водитель — заряжающий реактивной системы «Град» Бобыкин и наводчик Иванов 24 февраля нанесли удары по жилым домам в Казачьей Лопани и ветеринарному лицею под Дергачами. Оба военных признали свою вину.
В начале января Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующим российскими войсками. Претензии Киева касаются командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игоря Осипова. В ВСУ уточнили, что Кобылашу и Осипову «предъявлено обвинение в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».