Кабмин Тульской области: Взрыв в регионе мог произойти из-за падения беспилотника

Одной из причин взрыва, который произошел в Киреевском районе Тульской области утром 2 марта, может быть падение беспилотного летательного аппарата. Такую версию рассматривают власти региона, заявившие, что сейчас безопасности жителей ничего не угрожает.





«Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — цитирует пресс-службу правительства Тульской области ТАСС. На месте взрыва работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства случившегося.





Губернатор региона Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности, при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы для охраны правопорядка, а также увеличить поддержку для участников добровольных народных дружин.





Взрыв произошел в 08:16 2 марта в лесу. В 600 метрах от поселка Березовский обнаружили воронку. Никто не пострадал.





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