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Военкор Котенок призвал усилить охрану границ и создать спецподразделения после теракта в Брянской области
По словам журналиста, необходимо четко и оперативно реагировать на все вызовы и угрозы undefined
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Военкор Котенок призвал усилить охрану границ и создать спецподразделения после теракта в Брянской области

По словам журналиста, необходимо четко и оперативно реагировать на все вызовы и угрозы

Диверсанты, воюющие на стороне ВСУ, 2 марта атаковали населенные пункты в Брянской области. Военкор Юрий Котенок в беседе с RTVI заявил, что на подобные угрозы власти страны должны реагировать оперативно. В первую очередь, указал журналист, необходимо усилить охрану границ РФ.


«Наш противник осуществляет фактически теракты на территории России, их действия вынуждают нас усилить антитеррор и усилить охрану и оборону наших границ на украинском направлении», — сказал Котенок.


Кроме того, добавил журналист, нужно создавать отдельные специальные подразделения, которые будут реагировать на попытки прорыва и заходы на территорию России. Он напомнил, что у страны уже имеется большой опыт антитеррора на Северном Кавказе, есть и обученные спецподразделения.


«Мы должны отдавать себе отчет, что необходимо, кроме реакции непосредственно на террористические вылазки подобного рода, бить по центрам, в которых принимаются решения о подобных акциях в отношении России», — подчеркнул военкор.


По его словам, необходимо также поражать объекты управления военно-политической администрации, спецслужб Украины. Важно лишать Киев командования, эффективной системы управления, так как в ином случае теракты, аналогичные атаке в Брянской области, будут лишь учащаться.


«Мы должны четко понимать, что против нас объявлена война, а термин специальной военной операции не должен никого вводить в заблуждение», — уверен журналист.


Военкор призвал людей проявлять бдительность и «сообщать сразу о всех подозрительных личностях, каких-то фактах, в том числе в небе и на земле, в специальные органы, и быть готовыми к любому развитию событий».


2 марта губернатор области Александр Богомаз рассказал о том, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. В селе Любечане ее участники обстреляли гражданское авто — погиб местный житель,10-летний ребенок получил ранения.


Позднее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в Брянской области является терактом. Глава государства указал, что боевики, проникшие на территорию страны, осознанно пошли на убийство мирных граждан. В том числе солдаты расстреляли из автоматов машину с ребенком.

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Dailystorm - События в Брянской области. Что известно об атаке диверсантов с Украины на села Любечане и Сушаны
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