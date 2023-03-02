Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве, ее машина столкнулась с КамАЗом

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП, сообщает РИА Новости. Авария произошла в Москве, автомобиль Вербицкой столкнулся с грузовиком КамАЗ. Никто не пострадал.
«Да, ДТП произошло. Профсоюзная улица, дом 91. Пострадавших нет», — заявила агентству директор директор телеведущей.
По утверждению представителя Вербицкой, КамАЗ, перестраиваясь на другую полосу, задел машину телеведущей. После аварии Вербицкую осмотрели медики, но от госпитализации она отказалась.
Позднее Вербицкая подтвердила Lenta.ru, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. «Мы ехали в потоке. КамАЗ решил перестроиться и въехал в мою машину. Все в порядке», — сказала телеведущая изданию.
Лариса Вербицкая вела с января 1987-го по декабрь 2014 года программу «Доброе утро» на Первом канале. Телеведущая также принимала участие в проектах «Последний герой», «Модный приговор» и «Ледниковый период». Вербицкая — заслуженная артистка России.
Ранее, вечером 14 октября 2022 года, в калужской деревне Грачевка заслуженная артистка России Анна Большова за рулем Audi Q3 на повороте задавила 31-летнюю прохожую. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, Большова была трезва и сама вызвала скорую и полицию.
Погибшая женщина была в нетрезвом состоянии. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Впоследствии полиция не нашла состава преступления в действиях Большовой, попавшей в ДТП. Правоохранители выяснили, что ответственность за гибель местной жительницы несет муж погибшей, оставивший супругу и мать своих детей лежать пьяной посреди дороги.
В ноябре 2022 года советская и российская актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы. Звезду сериала «Зимняя вишня» отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сафонова находилась за рулем Hyundai и столкнулась с двумя легковыми автомобилями.
Судя по записи с видеорегистратора, опубликованной в СМИ, водитель BMW спровоцировал аварию, нарушив правила дорожного движения. У артистки диагностировали закрытый перелом надколенника, переломы руки и ребер.