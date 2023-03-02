Новости
Новости
St
Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве, ее машина столкнулась с КамАЗом
В аварии никто не пострадал undefined
Новости

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве, ее машина столкнулась с КамАЗом

В аварии никто не пострадал

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП, сообщает РИА Новости. Авария произошла в Москве, автомобиль Вербицкой столкнулся с грузовиком КамАЗ. Никто не пострадал.


«Да, ДТП произошло. Профсоюзная улица, дом 91. Пострадавших нет», — заявила агентству директор директор телеведущей.


По утверждению представителя Вербицкой, КамАЗ, перестраиваясь на другую полосу, задел машину телеведущей. После аварии Вербицкую осмотрели медики, но от госпитализации она отказалась.


Позднее Вербицкая подтвердила Lenta.ru, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. «Мы ехали в потоке. КамАЗ решил перестроиться и въехал в мою машину. Все в порядке», — сказала телеведущая изданию.


Лариса Вербицкая вела с января 1987-го по декабрь 2014 года программу «Доброе утро» на Первом канале. Телеведущая также принимала участие в проектах «Последний герой», «Модный приговор» и «Ледниковый период». Вербицкая — заслуженная артистка России.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Актриса Анна Большова признана невиновной в смертельном ДТП под Калугой

Уголовное дело возбудили в отношении мужа погибшей 15 февраля 2023
Dailystorm - Актриса Анна Большова признана невиновной в смертельном ДТП под Калугой

Ранее, вечером 14 октября 2022 года, в калужской деревне Грачевка заслуженная артистка России Анна Большова за рулем Audi Q3 на повороте задавила 31-летнюю прохожую. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, Большова была трезва и сама вызвала скорую и полицию.


Погибшая женщина была в нетрезвом состоянии. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».


Впоследствии полиция не нашла состава преступления в действиях Большовой, попавшей в ДТП. Правоохранители выяснили, что ответственность за гибель местной жительницы несет муж погибшей, оставивший супругу и мать своих детей лежать пьяной посреди дороги.


В ноябре 2022 года советская и российская актриса Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы. Звезду сериала «Зимняя вишня» отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сафонова находилась за рулем Hyundai и столкнулась с двумя легковыми автомобилями.


Судя по записи с видеорегистратора, опубликованной в СМИ, водитель BMW спровоцировал аварию, нарушив правила дорожного движения. У артистки диагностировали закрытый перелом надколенника, переломы руки и ребер.

#москва #телеведущая #лариса вербицкая #дтп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»