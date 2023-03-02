Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве, ее машина столкнулась с КамАЗом

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП, сообщает РИА Новости. Авария произошла в Москве, автомобиль Вербицкой столкнулся с грузовиком КамАЗ. Никто не пострадал.





«Да, ДТП произошло. Профсоюзная улица, дом 91. Пострадавших нет», — заявила агентству директор директор телеведущей.





По утверждению представителя Вербицкой, КамАЗ, перестраиваясь на другую полосу, задел машину телеведущей. После аварии Вербицкую осмотрели медики, но от госпитализации она отказалась.





Позднее Вербицкая подтвердила Lenta.ru, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. «Мы ехали в потоке. КамАЗ решил перестроиться и въехал в мою машину. Все в порядке», — сказала телеведущая изданию.





Лариса Вербицкая вела с января 1987-го по декабрь 2014 года программу «Доброе утро» на Первом канале. Телеведущая также принимала участие в проектах «Последний герой», «Модный приговор» и «Ледниковый период». Вербицкая — заслуженная артистка России.