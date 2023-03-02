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Кадыров: Нужно «привлечь к ответу» семьи диверсантов, атаковавших брянские села
Боевики обстреляли гражданский автомобиль, погиб один человек undefined
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Кадыров: Нужно «привлечь к ответу» семьи диверсантов, атаковавших брянские села

Боевики обстреляли гражданский автомобиль, погиб один человек

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «привлечь к ответу» находящиеся в России семьи диверсантов, атаковавших брянские села. Ранее, 2 марта, боевики обстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, был ранен 10-летний ребенок.


Кадыров заявил, что с боевиками, устроившими атаку в Брянской области, нужно разобраться «самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко».


«Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — написал он в своем Telegram-канале. Глава Чечни считает, что теракты не происходят без содействия, потакания и одобрения родственников.


Рамзан Кадыров призвал «покарать на месте и навеки обезвредить» террористов, а затем принять ответные меры в отношении властей Украины.


По мнению главы Чечни, в некоторых регионах России нужно ввести военное положение «с максимальным уровнем реагирования». Это может быть неудобно для местных жителей, но поможет обеспечить их безопасность, добавил политик. 


Ранее, 2 марта, в Брянскую область проникли диверсанты с Украины и обстреляли гражданскую машину. Один человек погиб, был ранен 10-летний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Путин назвал терактом атаку воюющих на стороне ВСУ диверсантов на села в Брянской области

Российский лидер отметил, что солдаты осознанно пошли на убийство мирных граждан 2 марта 2023
Dailystorm - Путин назвал терактом атаку воюющих на стороне ВСУ диверсантов на села в Брянской области
#кадыров #брянская область #диверсанты
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