Кадыров: Нужно «привлечь к ответу» семьи диверсантов, атаковавших брянские села

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «привлечь к ответу» находящиеся в России семьи диверсантов, атаковавших брянские села. Ранее, 2 марта, боевики обстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, был ранен 10-летний ребенок.





Кадыров заявил, что с боевиками, устроившими атаку в Брянской области, нужно разобраться «самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко».





«Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — написал он в своем Telegram-канале. Глава Чечни считает, что теракты не происходят без содействия, потакания и одобрения родственников.





Рамзан Кадыров призвал «покарать на месте и навеки обезвредить» террористов, а затем принять ответные меры в отношении властей Украины.





По мнению главы Чечни, в некоторых регионах России нужно ввести военное положение «с максимальным уровнем реагирования». Это может быть неудобно для местных жителей, но поможет обеспечить их безопасность, добавил политик.





Ранее, 2 марта, в Брянскую область проникли диверсанты с Украины и обстреляли гражданскую машину. Один человек погиб, был ранен 10-летний ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.