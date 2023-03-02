На «Московских ярмарках» рассказали об объединяющей силе Масленицы

«У нас здесь так интересно, вкусно и ароматно. Мы отмечаем замечательный праздник, который пришел к нам с языческих времен и, слава богу, сохранился благодаря нашей любви к нашим традициям. Мы готовим здесь блины», — рассказала одна из сотрудниц «Московских ярмарок».





«Наш праздник создает атмосферу единения нашей огромной великой страны. Этот праздник объединяет все кухни нашей страны, объединяет разные народы и традиции. На нашем празднике атмосфера дружбы, любви и радости», — добавила она.





Уличный фестиваль проходил в Москве с 17 по 26 февраля. На площадках был представлен большой выбор блинов с разнообразными начинками. Москвичи не только попробовали традиционное лакомство, но и научились готовить его самостоятельно.





Жители столицы также насладились выступлениями различных артистов.





«На сцене большой поток артистов, который представляет яркую программу для зрителей. У всех очень интересный интерактив для детей и взрослых. Музыкальный подобран всегда под праздники, который проводит эта ярмарка. Пойдем сейчас проверим, что еще здесь есть, — сказала посетительница ярмарки, отметив: — Все очень ярко. Народ сюда приходит, и видно, что им здесь нравится. Ты как-то уже подхватываешь эту энергетику и хочется какого-то веселья».





Для детей и их родителей на фестивале работали бесплатная карусель, каток с раздевалками и пунктом проката. Кроме того, на фестивале проходили спортивные мероприятия и праздничные концерты в честь Масленицы. Москвичи тепло приняли подготовленные для них мероприятия.





«Праздник очень замечательный, нам здесь очень все нравится. Мы побывали пока только на каруселях и сейчас стоим в очереди на мастер-класс по гончарному делу. Мы довольны праздником. И спасибо всем, кто его организовал», — заявила еще одна посетительница.





Дети и взрослые учились не только гончарному, но и масленичному делу. А еще расписывали керамику. Также на фестивале был представлен огромный выбор товаров от отечественных производителей, в том числе аксессуары для дома, а также сладости.





«Наша фестивальная площадка очень интересная. Я здесь недалеко проживаю и часто посещаю, каждый год. Концерты проходят ежедневно, посещаем мастер-классы с ребенком. Площадка очень симпатичная, удобная, есть что посмотреть», — поделилась еще одна посетительница.





Местные жители отмечают, что после таких праздников «впечатления остаются на всю жизнь». По их словам, детям очень интересны карусели, в то время как взрослые могут спокойно отдохнуть — съесть блинчик с чаем и посмотреть интересный концерт.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





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