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ФСБ: Правоохранители контролируют ситуацию в Брянской области и сейчас ведут разминирование
По данным ведомства, было обнаружено большое количество взрывчатки undefined
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ФСБ: Правоохранители контролируют ситуацию в Брянской области и сейчас ведут разминирование

По данным ведомства, было обнаружено большое количество взрывчатки

Ситуация в Климовском районе Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Об этом в центре общественных связей ФСБ сообщили ТАСС. В ведомстве уточнили, что силовики обнаружили большое количество взрывчатки, специалисты уже занимаются ее разминированием.


«Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование», — рассказали в ФСБ.


В ведомстве добавили, что в результате нападения погиб местный житель, а 10-летний ребенок получил ранение и был госпитализирован.


Утром на территорию Брянской области проникла диверсионная группа, о чем сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль, убив местного жителя и ранив ребенка.


Кроме того, в селе Сушаны жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.


В центре общественных связей ФСБ сообщили о начале спецоперации против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В их ликвидации также участвовали силы Минобороны.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин оперативно получает доклады о ситуации в регионе от Росгвардии, ФБС и лично главы Минобороны Сергея Шойгу. Кроме того, эти структуры информировали Путина о предпринимаемых мерах по противодействию террористам.


Позднее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в Брянской области является терактом. Глава государства указал на то, что боевики обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.

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#спецоперация #теракт #фсб #рф #брянская область #украина
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