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Диверсанты с Украины проникли в Брянскую область и расстреляли авто, погиб один человек и ранен ребенок
Также в одном из населенных пунктов украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом Фото: Global Look Press / Kay Nietfeld
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Диверсанты с Украины проникли в Брянскую область и расстреляли авто, погиб один человек и ранен ребенок

Также в одном из населенных пунктов украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом

Фото: Global Look Press / Kay Nietfeld

С территории Украины в село Любечане в Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа, она обстреляла автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела погиб один человек, ранен 10-летний ребенок.


Российская армия ведет все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов, написал Богомаз в своем Telegram-канале. Ребенку в больнице оказывают необходимую помощь, добавил он.


Еще одна атака совершена Вооруженными силами Украины на село Сушаны. Беспилотник сбросил бомбу на жилой дом, он загорелся, на месте работают оперативные службы, сообщил Богомаз.


Кроме того, село Ломаковка подверглось минометному обстрелу. В результате атаки повреждены два домовладения, никто не пострадал, написал губернатор Брянской области.


Днем 2 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино. По его словам, населенный пункт обстреливают ВСУ, российские войска наносят ответный огонь. Есть пострадавшие, написал Старовойт в своем Telegram-канале.

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Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

Бизнес-омбудсмен просит кабмин компенсировать ущерб этим компаниям 1 марта 2023
Dailystorm - Титов предложил правительству создать реестр пострадавших от обстрелов предприятий

Власти приграничных с Украиной регионов регулярно сообщают об обстрелах. 1 февраля президент Владимир Путин заявил, что перед Минобороны стоит приоритетная задача — не допускать саму возможность ударов по российским населенным пунктам.

#специальная военная операция #украина #рф #брянская область #старовойт #александр богомаз #курская область
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