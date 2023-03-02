Диверсанты с Украины проникли в Брянскую область и расстреляли авто, погиб один человек и ранен ребенок

С территории Украины в село Любечане в Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа, она обстреляла автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела погиб один человек, ранен 10-летний ребенок.





Российская армия ведет все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов, написал Богомаз в своем Telegram-канале. Ребенку в больнице оказывают необходимую помощь, добавил он.





Еще одна атака совершена Вооруженными силами Украины на село Сушаны. Беспилотник сбросил бомбу на жилой дом, он загорелся, на месте работают оперативные службы, сообщил Богомаз.





Кроме того, село Ломаковка подверглось минометному обстрелу. В результате атаки повреждены два домовладения, никто не пострадал, написал губернатор Брянской области.





Днем 2 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино. По его словам, населенный пункт обстреливают ВСУ, российские войска наносят ответный огонь. Есть пострадавшие, написал Старовойт в своем Telegram-канале.