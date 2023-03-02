Поисковик «Яндекса» назвал губернатора Брянской области Богомаза «феодалом» и «графом»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отображается в поисковике «Яндекса» как «феодал» и «граф», обратил внимание Daily Storm. Такое описание появилось при предпросмотре страницы Богомаза в «Википедии».





В самой статье на сайте губернатор отображается как «российский государственный и политический деятель». При предпросмотре в Google и в «Википедии», если искать ее через эту систему, Богомаз также не упоминается как «феодал» и «граф».