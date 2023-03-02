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Поисковик «Яндекса» назвал губернатора Брянской области Богомаза «феодалом» и «графом»
При этом в Google он по-прежнему отображается как глава региона undefined
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Поисковик «Яндекса» назвал губернатора Брянской области Богомаза «феодалом» и «графом»

При этом в Google он по-прежнему отображается как глава региона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отображается в поисковике «Яндекса» как «феодал» и «граф», обратил внимание Daily Storm. Такое описание появилось при предпросмотре страницы Богомаза в «Википедии».


В самой статье на сайте губернатор отображается как «российский государственный и политический деятель». При предпросмотре в Google и в «Википедии», если искать ее через эту систему, Богомаз также не упоминается как «феодал» и «граф».

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Богомаз возглавляет Брянскую область с сентября 2014 года, сначала он был временно исполняющим обязанности губернатора. С начала СВО глава региона регулярно сообщает об обстрелах со стороны Украины. Об атаках сообщают и власти других субъектов, в том числе Белгородской, Курской областей и Крыма.

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#специальная военная операция #украина #александр богомаз #рф
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