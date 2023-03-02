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Лавров принес извинения Индии за устроенный странами Запада «балаган» на G20
Российский министр также заявил о необходимости «поставить заслон» нелегитимным санкциям undefined
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Лавров принес извинения Индии за устроенный странами Запада «балаган» на G20

Российский министр также заявил о необходимости «поставить заслон» нелегитимным санкциям

Глава МИД России принес извинения Индии за то, что делегации стран Запада превратили работу над повесткой дня G20 в «балаган». По словам Лаврова, «особенно старались» представители государств, признавших, что с 2015 года «накачивали Украину оружием для войны против России».


По мнению министра, западные государства «превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».


«Никогда западные члены «двадцатки» не сокрушались на ее заседаниях по поводу многих сотен тысяч жертв авантюр Вашингтона на Ближнем Востоке», — сказал глава МИД России.


Лавров также указал, что надо «поставить заслон» нелегитимным ограничениям со стороны стран Запада и нарушениям свободы международной торговли. Кроме того, министр указал, что пора прекратить манипулирование рынками, произвольное введение ценовых потолков и «другие попытки присвоения чужих природных ресурсов».


Глава МИД РФ считает, что Запад создает препятствия для вывоза российской сельхозпродукции, как бы ни убеждали в обратном представители ЕС, «которым не привыкать говорить неправду». Лавров при этом призвал в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 «прекратить разыгрывать продовольственную карту».

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Лавров рассказал, как Россия сорвала планы Запада по расчленению страны

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Dailystorm - Лавров рассказал, как Россия сорвала планы Запада по расчленению страны

Он также напомнил, что сейчас «львиная доля поставок зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства».


Лавров рассказал участникам встречи, что, вопреки просьбам ООН, партии безвозмездных грузов российских удобрений, в частности для Африки, по-прежнему заблокированы в портах Европы.


Встреча глав МИД стран G20 проходит в Индии 1-2 марта. Делегацию России возглавляет Лавров. Планируется, что 2 марта участники будут обсуждать вопросы продовольственной и энергетической безопасности и сотрудничество в целях устойчивого развития. На повестке дня также стоят борьба с терроризмом, новые и возникающие угрозы, гуманитарная и другая помощь при стихийных бедствиях. Кроме того, в центре внимания окажется ситуация на Украине.


Ранее Лавров заявил, что России удалось сорвать планы Запада по расчленению и изоляции страны. Сейчас, по словам министра, с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи. По мнению Лаврова, «мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен».

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#запад #сергей лавров #извинения #g20 #индия #мид рф
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