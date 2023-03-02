Лавров принес извинения Индии за устроенный странами Запада «балаган» на G20

Глава МИД России принес извинения Индии за то, что делегации стран Запада превратили работу над повесткой дня G20 в «балаган». По словам Лаврова, «особенно старались» представители государств, признавших, что с 2015 года «накачивали Украину оружием для войны против России».





По мнению министра, западные государства «превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».





«Никогда западные члены «двадцатки» не сокрушались на ее заседаниях по поводу многих сотен тысяч жертв авантюр Вашингтона на Ближнем Востоке», — сказал глава МИД России.





Лавров также указал, что надо «поставить заслон» нелегитимным ограничениям со стороны стран Запада и нарушениям свободы международной торговли. Кроме того, министр указал, что пора прекратить манипулирование рынками, произвольное введение ценовых потолков и «другие попытки присвоения чужих природных ресурсов».





Глава МИД РФ считает, что Запад создает препятствия для вывоза российской сельхозпродукции, как бы ни убеждали в обратном представители ЕС, «которым не привыкать говорить неправду». Лавров при этом призвал в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 «прекратить разыгрывать продовольственную карту».