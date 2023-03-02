В кабмине Тувы сообщили о готовности шведской компании Auriant инвестировать в добычу золота

В правительстве Республики Тыва заявили, что шведская компания Auriant Mining AB готова инвестировать 9,3 миллиарда рублей в разработку Кара-Бельдырского золоторудного месторождения. Это иностранное предприятие занимается добычей золота в России.





Первый зампредседателя правительства Тувы Владимир Донских рассказал, что Auriant планирует не только осваивать месторождение, но и создать инфраструктуру для этого.





«Пока переговоры [о развитии проекта] ведутся в рамках соглашения о защите капиталовложений. Такой опыт у республики уже есть», — сообщил замглавы кабмина «Интерфакс».





Реализация проекта запланирована на 2025-2031 годы. На сайте компании отмечается, что она начнет строить рудники уже в 2026 году.





Auriant Mining AB занимается геологоразведкой и добычей золота в России, в частности в Туве и Забайкальском крае.