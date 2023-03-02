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СКР возбудил дело из-за отравлений нескольких жителей Подольска после дезинсекции магазина от тараканов
Госпитализированы, по предварительной информации, пять человек undefined
Новости

СКР возбудил дело из-за отравлений нескольких жителей Подольска после дезинсекции магазина от тараканов

Госпитализированы, по предварительной информации, пять человек

В подмосковном Подольске попали в больницу по меньшей мере пять человек после дезинсекции магазина, находящегося на первом этаже жилого дома, от тараканов. Среди пострадавших есть ребенок. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел в торговом центре «Буратино» в Подольске. Днем в одном из павильонов травили тараканов. После этого несколько жильцов почувствовали себя плохо, а резкий запах химикатов распространился на весь подъезд пятиэтажки.


В итоге люди стали задыхаться. Пятерых человек медики госпитализировали, а остальным оказали помощь на месте. Люди жаловались на слабость и недомогание.


«По данным следствия, 1 марта в вечерние часы в больницу доставлен подросток с диагнозом «отек Квинке». В дальнейшем с жалобами на недомогание обратились еще несколько жильцов того же дома, в котором проживал несовершеннолетний», — указывается в заявлении пресс-службы управления СКР по Московской области.

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В Москве в колледже 20 подростков отравились газом

По информации СМИ, никому из них не потребовалась госпитализация 11 ноября 2022
Dailystorm - В Москве в колледже 20 подростков отравились газом

В ведомстве рассказали, что сейчас на месте работают следовали и криминалисты. «По предварительным данным, с признаками отравления всего обратилось пять человек, среди которых несовершеннолетний. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе ведомства.


Прокуратура также организовала проверку по факту отравления четырех взрослых и 14-летнего подростка. Ведомством будут установлены обстоятельства инцидента и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.


#уголовное дело #магазины #отравление #подольск #скр
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