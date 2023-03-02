Дерипаска предложил «сократить в пару раз» чиновников и правоохранителей во благо экономики

Бизнесмен Олег Дерипаска выразил мнение, что нужно в два-три раза уменьшить число российских чиновников. Их он назвал «серьезной обузой» для экономики страны. Также, по словам Дерипаски, следовало бы «в пару раз» сократить количество сотрудников правоохранительных органов.





«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы», — заявил Дерипаска в ходе сессии «НЭП 2.0 — роль Сибири как центра промышленного роста» на Красноярском экономическом форуме.





По признанию бизнесмена, он видит, что «легкий стресс» всегда помогает. «Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников — в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов — в пару раз», — добавил предприниматель.





Он считает, что на отечественной экономике в текущий момент «гири висят» из-за санкций и всех остальных проблем, поэтому всем «как-то встрепенуться и побеждать, и побежать вперед». «И мне кажется, что уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции», — полагает Дерипаска.





Губернатор Александр Усс в ответ на выступление бизнесмена сказал, что «готов сокращаться». После этих слов главы региона в зале послышался смех.





Инициативу о сокращении чиновников Дерипаска уже озвучивал ранее, в апреле прошлого года в интервью журналу «Эксперт. «Нужно сократить госаппарат в два раза. Зачем он? Просто взять в два раза и сократить. <…> Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот. Все остальное — зачем?» — говорил бизнесмен.





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