ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать военные сведения разведке Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который собирался передать сведения о военных объектах в Хабаровском крае разведке Украины. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.
По версии следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через интернет «инициативно связался» с представителем главного управления разведки Минобороны Украины и предложил сведения о российских объектах. Эта информация могла бы использована для совершения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, заявили в ведомстве.
ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене, задержанному грозит от 12 до 20 лет колонии.
27 февраля ведомство сообщило о задержании в Севастополе двух человек, которые согласились передавать Украине сведения о российских военных объектах. Один из них переписывался с противником, второй не успел передать информацию, сообщили в ФСБ.