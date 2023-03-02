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ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать военные сведения разведке Украины
Сведения, которые хотел передать россиянин, могли быть использованы для нанесения высокоточных ударов, заявили в ведомстве undefined
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ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать военные сведения разведке Украины

Сведения, которые хотел передать россиянин, могли быть использованы для нанесения высокоточных ударов, заявили в ведомстве

Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который собирался передать сведения о военных объектах в Хабаровском крае разведке Украины. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.


По версии следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через интернет «инициативно связался» с представителем главного управления разведки Минобороны Украины и предложил сведения о российских объектах. Эта информация могла бы использована для совершения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, заявили в ведомстве.

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ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене, задержанному грозит от 12 до 20 лет колонии.


27 февраля ведомство сообщило о задержании в Севастополе двух человек, которые согласились передавать Украине сведения о российских военных объектах. Один из них переписывался с противником, второй не успел передать информацию, сообщили в ФСБ.

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#специальная военная операция #фсб #рф #украина #происшествие
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