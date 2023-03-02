ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать военные сведения разведке Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который собирался передать сведения о военных объектах в Хабаровском крае разведке Украины. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.





По версии следствия, житель Комсомольска-на-Амуре через интернет «инициативно связался» с представителем главного управления разведки Минобороны Украины и предложил сведения о российских объектах. Эта информация могла бы использована для совершения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, заявили в ведомстве.