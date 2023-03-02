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Все приложения «Тинькофф» удалили из App Store
Также пропали сервисы банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» Фото: Global Look Press / Максим Константинов
Новости

Все приложения «Тинькофф» удалили из App Store

Также пропали сервисы банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье»

Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Из магазина приложений App Store пропало приложение Тинькофф Банк и другие сервисы «Тинькофф». Также исчезли сервисы банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».


В App Store удалили «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бухгалтерия для ИП», «Тинькофф журнал» и другие разработки банка.


В кредитной организации прокомментировали ситуацию: «Этот день все же настал — приложения «Тинькофф» удалили из App Store».


Банк призвал пользователей сохранять спокойствие и заверил, что скачанные приложения «будут работать как обычно». В компании также попросили граждан не скачивать приложения из неофициальных источников и добавили, что расскажут, «как безопасно скачать приложения».


Тинькофф Банк остается доступным в магазине приложений Google Play.


ТАСС обратил внимание, что из App Store удалили сервисы ряда российских банков: «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». 24 февраля против этих организаций ввели санкции США.


25 февраля Европейский союз ввел санкционные ограничения против Тинькофф Банка, Альфа Банка и Росбанка.

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#app store #тинькофф #приложение #тинькофф банк
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