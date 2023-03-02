Все приложения «Тинькофф» удалили из App Store

Из магазина приложений App Store пропало приложение Тинькофф Банк и другие сервисы «Тинькофф». Также исчезли сервисы банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».





В App Store удалили «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бухгалтерия для ИП», «Тинькофф журнал» и другие разработки банка.





В кредитной организации прокомментировали ситуацию: «Этот день все же настал — приложения «Тинькофф» удалили из App Store».





Банк призвал пользователей сохранять спокойствие и заверил, что скачанные приложения «будут работать как обычно». В компании также попросили граждан не скачивать приложения из неофициальных источников и добавили, что расскажут, «как безопасно скачать приложения».





Тинькофф Банк остается доступным в магазине приложений Google Play.





ТАСС обратил внимание , что из App Store удалили сервисы ряда российских банков: «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». 24 февраля против этих организаций ввели санкции США.





25 февраля Европейский союз ввел санкционные ограничения против Тинькофф Банка, Альфа Банка и Росбанка.