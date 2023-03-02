Бойцы ВСУ обстреляли друг друга из гранатометов у детской больницы в Артемовске

Марочко ранее рассказал, что Киев перебрасывает в село Часов Яр под Бахмутом вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО. По словам офицера, ВСУ отправили на передовую порядка 350 обученных солдат и до 15 офицеров, которые отличаются «высокой дисциплиной и мотивацией».





Офицер также сообщил, что украинские бойцы расстреляли 12 сослуживцев, которые решили сдаться в плен. Он уточнил, что солдаты вывесили белую ткань на опорном пункте, а старший поста просил о возможности сдаться. Марочко добавил, что российские военные прекратили стрелять, но затем ВСУ открыли огонь по сослуживцам.





Город Артемовск (Бахмут) находится в подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск. Сейчас в Артемовске дут ожесточенные бои. 16 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли все основные высоты в районе этого города.