Бойцы ВСУ обстреляли друг друга из гранатометов у детской больницы в Артемовске

Подполковник в отставке из Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске (Бахмуте). По утверждению офицера, в этом районе нет российских войск. Солдаты стреляли около здания детской больницы.
«На западной окраине Артемовска — в районе детской больницы — зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
«Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники», — добавил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.
Марочко ранее рассказал, что Киев перебрасывает в село Часов Яр под Бахмутом вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО. По словам офицера, ВСУ отправили на передовую порядка 350 обученных солдат и до 15 офицеров, которые отличаются «высокой дисциплиной и мотивацией».
Офицер также сообщил, что украинские бойцы расстреляли 12 сослуживцев, которые решили сдаться в плен. Он уточнил, что солдаты вывесили белую ткань на опорном пункте, а старший поста просил о возможности сдаться. Марочко добавил, что российские военные прекратили стрелять, но затем ВСУ открыли огонь по сослуживцам.
Город Артемовск (Бахмут) находится в подконтрольной Киеву части ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск. Сейчас в Артемовске дут ожесточенные бои. 16 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли все основные высоты в районе этого города.