Боец ЧВК «Вагнер» перекрестился и показал, как собирают тела украинских военных в Артемовске

Солдаты ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных в Артемовске (Бахмуте), сортируют и передают Киеву, сообщает РИА Новости. Агентство опубликовало видео, на котором боец ЧВК «Вагнер» описывает, как частная военная компания поступает с убитыми солдатами и офицерами ВСУ.
«Здесь один лежит давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные опознать. <...> Мы в отличие от них (украинцев) стараемся, чтобы родные получили и компенсацию, и знали, где находились и погибли их близкие», — сказал боец у тела погибшего украинского военного, перед этим перекрестившись.
Российские войска несколько месяцев ведут бои за Артемовск. 27 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский утверждал, что силы ЧВК «Вагнер» ведут бои практически в центре города. Советник президента Украины Александр Роднянский допустил, что ВСУ отступят из Артемовска во избежание напрасных жертв.