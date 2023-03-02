Боец ЧВК «Вагнер» перекрестился и показал, как собирают тела украинских военных в Артемовске

Солдаты ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных в Артемовске (Бахмуте), сортируют и передают Киеву, сообщает РИА Новости. Агентство опубликовало видео, на котором боец ЧВК «Вагнер» описывает, как частная военная компания поступает с убитыми солдатами и офицерами ВСУ.





«Здесь один лежит давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные опознать. <...> Мы в отличие от них (украинцев) стараемся, чтобы родные получили и компенсацию, и знали, где находились и погибли их близкие», — сказал боец у тела погибшего украинского военного, перед этим перекрестившись.