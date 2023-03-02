Водителям такси в России могут запретить работать более 12 часов

Минтранс России подготовил проект, по которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы. Об этом пишут «Известия». В ведомстве полагают, что эта инициатива позволит свести к минимуму риски ДТП и причинения вреда здоровью людей.





В Минтрансе при этом уточнили: не позднее чем через пять часов после заступления на смену водитель такси должен будет сделать перерыв. В противном случае получение заказов человеку временно приостановят.





Издание сообщает, что количество и продолжительность таких перерывов определит сам водитель. Но в документе прописано, что суммарное время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов.





Кроме того, проект Минтранса урегулирует количество получаемых заказов. Пока водитель такси не завершит предыдущую поездку, служба не предложит этому работнику новый заказ.





При этом эксперты и агрегаторы полагают, что техническая сторона идеи Минтранса требует доработки. «У нас возможна передача заказов одному перевозчику в течение не более 12 часов. Однако на практике механизмы контроля за общей продолжительностью смены водителя несовершенны, так как партнеры передают водителям заказы из разных агрегаторов», — заявила «Известиям» PR-директор People & People (оказывает PR-поддержку компаниям «Ситимобил», «Грузовичкоф», «Таксовичкоф») Екатерина Зубенина.