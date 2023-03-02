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Водителям такси в России могут запретить работать более 12 часов
В Минтрансе считают, что это позволит свести к минимуму риски аварий и причинения вреда здоровью людей undefined
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Водителям такси в России могут запретить работать более 12 часов

В Минтрансе считают, что это позволит свести к минимуму риски аварий и причинения вреда здоровью людей

Минтранс России подготовил проект, по которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы. Об этом пишут «Известия». В ведомстве полагают, что эта инициатива позволит свести к минимуму риски ДТП и причинения вреда здоровью людей.


В Минтрансе при этом уточнили: не позднее чем через пять часов после заступления на смену водитель такси должен будет сделать перерыв. В противном случае получение заказов человеку временно приостановят.


Издание сообщает, что количество и продолжительность таких перерывов определит сам водитель. Но в документе прописано, что суммарное время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов.


Кроме того, проект Минтранса урегулирует количество получаемых заказов. Пока водитель такси не завершит предыдущую поездку, служба не предложит этому работнику новый заказ.


При этом эксперты и агрегаторы полагают, что техническая сторона идеи Минтранса требует доработки. «У нас возможна передача заказов одному перевозчику в течение не более 12 часов. Однако на практике механизмы контроля за общей продолжительностью смены водителя несовершенны, так как партнеры передают водителям заказы из разных агрегаторов», — заявила «Известиям» PR-директор People & People (оказывает PR-поддержку компаниям «Ситимобил», «Грузовичкоф», «Таксовичкоф») Екатерина Зубенина.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, что многие таксисты работают с несколькими агрегаторами. Поэтому не исключена вероятность, что исчерпав лимит у одной службы, водитель начнет работу через другую, уточнил эксперт.


Шапарин полагает, что таксисты при желании придумают, как обойти все запреты и ограничения Минтранса. «Самый яркий тому пример — эпизод из фильма «Такси» с водителем, вылезающим из багажника. Другое дело, что большинство таксистов все же не колесят сутками напролет, а делают перерывы на обед и на отдых», — добавил эксперт.


Предусмотренный проектом постановления запрет на получение таксистом нового заказа, пока на завершен предыдущий, может также привести к негативной реакции как пассажиров, так и водителей автомобиля, считает Зубенина. «Если эта инициатива будет принята, мы неизбежно столкнемся с пользовательским негативом из-за более длительного ожидания назначения автомобиля и негативом от водителей из-за снижения плотности заказов», — убеждена она.


При этом Шапарин полагает, что более логичной была бы следующая схема: водитель, заканчивающий выполнение заказа, получал бы новую заявку с расчетом, чтобы время подъезда к новому пассажиру не превышало трех-пяти минут. По мнению эксперта, этого вполне достаточно, чтобы клиент не потерял терпение, ожидая свою машину.

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В июне 2022 года глава государства Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать в такси. В последних двух случаях это также распространяется на водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. 

#пассажиры #такси #таксист #минтранс #ограничения
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