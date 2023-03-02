Почти половина Аргентины осталась без света из-за пожара на линиях передачи и отключения АЭС

Несколько регионов Аргентины остались без электричества из-за пожара на линиях электропередачи на севере страны и последующего отключения АЭС «Атуча», сообщает газета La Nacion. Отключения затронули около 40% спроса на электроэнергию в стране, или 20 миллионов человек, указывает издание.





ЧП произошло во второй половине дня 1 марта. Оно затронуло провинции Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан и другие территории, пишет La Nacion. Издание отмечает, что инцидент случился в сильную жару: когда произошло резкое сокращение энергоснабжения, было 35 градусов по Цельсию.