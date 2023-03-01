Советник Зеленского допустил уход ВСУ из Артемовска во избежание бессмысленных потерь

Подразделения ВСУ при необходимости могут отступить из Артемовска (Бахмута), заявил советник президента Украины по экономике Александр Роднянский. Он отметил, что российские силы пытаются окружить город, в боях участвуют подразделения ЧВК «Вагнер». Роднянский предположил, что силы этой частной военной компании представляют самые опытные и обученные бойцы.





«Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они проведут стратегическое отступление, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал советник Владимира Зеленского телеканалу CNN.





На вопрос о сроках возможного отвода войск Роднянский сказал, что решение об этом будет принимать командование. По словам советника Зеленского, район западнее Артемовска укреплен, если бы ВСУ отступили, это не обязательно значило бы очень быстрое наступление России. Он добавил, что украинское контрнаступление «не за горами».





Российские силы несколько месяцев ведут бои за Артемовск. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои практически в центре города. Зеленский заявлял, что ВСУ не будут оборонять Артемовск до последнего бойца.