Новости
Новости
St
Володин: В Госдуму внесли поправки, по которым за дискредитацию участников СВО может грозить до 15 лет тюрьмы
Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, считает политик Фото: Global Look Press / Государственная Дума Россия
Новости

Володин: В Госдуму внесли поправки, по которым за дискредитацию участников СВО может грозить до 15 лет тюрьмы

Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, считает политик

Фото: Global Look Press / Государственная Дума Россия

В Госдуму внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, в том числе добровольческих формирований. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии или до пяти миллионов рублей штрафа.


По словам Володина, второе чтение законопроекта с поправками к Уголовному кодексу о наказании за дискредитацию участников СВО пройдет 2 марта, а в случае поддержки третье, итоговое — 14 марта.


«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет», — написал председатель Госдумы.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Володин выразил уверенность, что эта законодательная инициатива призвана защитить «всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».

Председатель Госдумы также подчеркнул: распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, содействующих в выполнении возложенных на армию задач, попросту недопустимы.

Володин призвал принять «закон для негодяев», по которому у уехавших россиян за «грязь» на РФ нужно конфисковывать имущество

Председатель Госдумы указал, что покинувшие страну живут безбедно за ее счет, и критикуют власти РФ, чувствуя безнаказанность 13 января 2023
Dailystorm - Володин призвал принять «закон для негодяев», по которому у уехавших россиян за «грязь» на РФ нужно конфисковывать имущество

Володин ранее заявил, что у россиян, которые уехали за рубеж и оскорбляют страну, надо конфисковать имущество. Для этого необходимо дополнить статьи УК и ввести конфискацию имущества за реабилитацию нацизма, экстремизма и дискредитацию Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отмечал председатель Госдумы.


Данную инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он полагает, что не надо «открывать ящики Пандоры». Официальный представитель Кремля считает, что сейчас властям следует «бороться» за уехавших россиян, а противостоять нужно тем, кто «скатился на стезю вражеского отношения к России».


В последнее время возобновилась дискуссия о том, как поступать с предателями, которые перешли на сторону врага и желают гибели своей стране, указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, разбираться с такими людьми, в том числе с «ничтожными ошметками дерьма» среди интеллектуальной элиты, нужно по закону. А если он не работает, то по «особым правилам военного времени».


Кроме того, Медведев предлагал лишить «внесистемных оппозиционеров» источников доходов. Он назвал предателями уехавших россиян, которые люто критикуют власти РФ и «ненавидят страну». Таких надо не пускать обратно на родину до конца их дней, уверен экс-президент. Уехавших из страны оппозиционеров Медведев обозвал «свинтившими уродами», которые каждый день «желают гибели своим соотечественникам и своей стране».

#спецоперация #вячеслав володин #госдума #дискредитация армии #поправки #дмитрий медведев #наказание
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»