Володин: В Госдуму внесли поправки, по которым за дискредитацию участников СВО может грозить до 15 лет тюрьмы

В Госдуму внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, в том числе добровольческих формирований. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии или до пяти миллионов рублей штрафа.





По словам Володина, второе чтение законопроекта с поправками к Уголовному кодексу о наказании за дискредитацию участников СВО пройдет 2 марта, а в случае поддержки третье, итоговое — 14 марта.





«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет», — написал председатель Госдумы.