Володин: В Госдуму внесли поправки, по которым за дискредитацию участников СВО может грозить до 15 лет тюрьмы

В Госдуму внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, в том числе добровольческих формирований. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии или до пяти миллионов рублей штрафа.
По словам Володина, второе чтение законопроекта с поправками к Уголовному кодексу о наказании за дискредитацию участников СВО пройдет 2 марта, а в случае поддержки третье, итоговое — 14 марта.
«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет», — написал председатель Госдумы.
Володин выразил уверенность, что эта законодательная инициатива призвана защитить «всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан».
Председатель Госдумы также подчеркнул: распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, содействующих в выполнении возложенных на армию задач, попросту недопустимы.
Володин ранее заявил, что у россиян, которые уехали за рубеж и оскорбляют страну, надо конфисковать имущество. Для этого необходимо дополнить статьи УК и ввести конфискацию имущества за реабилитацию нацизма, экстремизма и дискредитацию Вооруженных сил РФ в зоне СВО, отмечал председатель Госдумы.
Данную инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он полагает, что не надо «открывать ящики Пандоры». Официальный представитель Кремля считает, что сейчас властям следует «бороться» за уехавших россиян, а противостоять нужно тем, кто «скатился на стезю вражеского отношения к России».
В последнее время возобновилась дискуссия о том, как поступать с предателями, которые перешли на сторону врага и желают гибели своей стране, указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, разбираться с такими людьми, в том числе с «ничтожными ошметками дерьма» среди интеллектуальной элиты, нужно по закону. А если он не работает, то по «особым правилам военного времени».
Кроме того, Медведев предлагал лишить «внесистемных оппозиционеров» источников доходов. Он назвал предателями уехавших россиян, которые люто критикуют власти РФ и «ненавидят страну». Таких надо не пускать обратно на родину до конца их дней, уверен экс-президент. Уехавших из страны оппозиционеров Медведев обозвал «свинтившими уродами», которые каждый день «желают гибели своим соотечественникам и своей стране».