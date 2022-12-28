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Медведев признался, что читает оппозиционеров
Зампред Совбеза РФ призвал лишить «внесистемных оппозиционеров» источников доходов undefined
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Медведев признался, что читает оппозиционеров

Зампред Совбеза РФ призвал лишить «внесистемных оппозиционеров» источников доходов

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил лишить «внесистемных оппозиционеров» источников доходов. Он назвал предателями уехавших россиян, которые люто критикуют российские власти и «ненавидят страну». Таких не следует пускать обратно на родину до конца их дней, полагает Медведев.


«Больше 100 лет назад наши «внесистемные оппозиционеры» люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне. Результатами стали гибель империи, две революции и кровавая Гражданская война, которая унесла [жизни] 17 миллионов человек разных политических воззрений», — написал в начале поста в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ.


Медведев признался, что читает «свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века» и после этого не в силах «отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса».


«Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую — незатейливые мечты об уничтожении нынешней России. Читать такое гадко, особенно с учетом того, что на фоне этих мерзостей наши военнослужащие с оружием в руках защищают нашу страну, ежедневно рискуя жизнями и показывая чудеса истинного героизма», — заявил экс-президент России.


Уехавших из страны оппозиционеров Медведев обозвал «свинтившими уродами», которые, по его мнению, каждый день «желают гибели своим соотечественникам и своей стране». По словам политика, такое положение вещей «уму непостижимо».


Оппозиционеры, предположил Медведев, «считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни», а также «тупым и сорным человеческим материалом». «Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране», — отметил зампред Совбеза.

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По его мнению, предатели, которые настолько «ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества». За этой категорией граждан накрепко должно закрепиться такое определение, уверен Медведев. «Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — добавил он.


Медведев также полагает, что «врагов общества» не стоит пускать обратно в РФ до конца их дней и «полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли». Ситуацию, когда критики власти зарабатывают на России, следует прекратить раз и навсегда, подчеркнул экс-президент.


В завершение своего поста Медведев указал, что вернуться на родину предатели России могут лишь «в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния», а также «в подобающих случаях — только через амнистию или помилование». «Хотя лучше бы им не возвращаться», — считает замглавы Совбеза России.

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25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уехавшие из РФ не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, положенными им по закону. По мнению Володина, стоит отменить преференции и ввести повышенную ставку налогообложения для такой категории россиян — и это будет справедливо. В Госдуме готовят соответствующие изменения законодательства, добавил Володин.


Председатель Думы отметил: некоторые полагают, что россиянам, покинувшим родину, нужно предоставить различные льготы, чтобы они возвратились. Он считает это неправильным, поскольку те, кто осознал, что «совершил ошибку», уже вернулись, а остальные в глазах общества выглядят предателями.

#оппозиция #санкции против россии #дмитрий медведев #предатели #россияне
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