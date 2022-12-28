Медведев признался, что читает оппозиционеров

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил лишить «внесистемных оппозиционеров» источников доходов. Он назвал предателями уехавших россиян, которые люто критикуют российские власти и «ненавидят страну». Таких не следует пускать обратно на родину до конца их дней, полагает Медведев.





«Больше 100 лет назад наши «внесистемные оппозиционеры» люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне. Результатами стали гибель империи, две революции и кровавая Гражданская война, которая унесла [жизни] 17 миллионов человек разных политических воззрений», — написал в начале поста в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ.





Медведев признался, что читает «свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века» и после этого не в силах «отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса».





«Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую — незатейливые мечты об уничтожении нынешней России. Читать такое гадко, особенно с учетом того, что на фоне этих мерзостей наши военнослужащие с оружием в руках защищают нашу страну, ежедневно рискуя жизнями и показывая чудеса истинного героизма», — заявил экс-президент России.





Уехавших из страны оппозиционеров Медведев обозвал «свинтившими уродами», которые, по его мнению, каждый день «желают гибели своим соотечественникам и своей стране». По словам политика, такое положение вещей «уму непостижимо».





Оппозиционеры, предположил Медведев, «считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни», а также «тупым и сорным человеческим материалом». «Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране», — отметил зампред Совбеза.