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ФСБ показала кадры с двумя убитыми боевиками, готовившими теракт в в Кабардино-Балкарии по заданию СБУ
Мужчины после совершения преступления планировали скрыться на Украине и воевать против российских солдат undefined
Новости

ФСБ показала кадры с двумя убитыми боевиками, готовившими теракт в в Кабардино-Балкарии по заданию СБУ

Мужчины после совершения преступления планировали скрыться на Украине и воевать против российских солдат

Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, которые готовили теракт в городе Чегем (Кабардино-Балкария) по заданию спецслужб Украины. Совершив преступление, мужчины намеревались скрыться на Украине и воевать против российских солдат и офицеров, заявили в ведомстве.

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Оба боевика были ранее судимыми гражданами России, уточнили в Центре общественных связей ФСБ. Ведомство добавило, что силовики вышли на злоумышленников 26 декабря в пригороде Нальчика.


Однако боевики не собирались сдаваться и оказали сопротивление. Ответным огнем оба мужчины были нейтрализованы, отметили в ФСБ.


По сведениям российских спецслужб, боевики были членами террористического сообщества. Оно действовало до 2021 года в исправительной колонии №3 в Кабардино-Балкарии.


ФСБ показало видео с места боестолкновения. На кадрах видно, что силовики нашли самодельную взрывчатку мощностью около двух килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

Спецслужбы накрыли банду, которая с 2010 года отправляла боевиков в Сирию и на Украину

Подозреваемые скрывались в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области, где их и задержали 26 декабря 2022
Dailystorm - Спецслужбы накрыли банду, которая с 2010 года отправляла боевиков в Сирию и на Украину

В декабре ФСБ совместно со Следственным комитетом ликвидировала группировку сторонников международной организации «Исламское государство» (ИГ)*. Банда с 2010 года занималась переправкой боевиков на территории Сирии и Украины, заявили спецслужбы. Организатор и 10 членов преступного сообщества арестованы. Еще восемь человек объявлены в международный розыск.


Силовики выяснили, что с 2010 года 19 россиян организовали на Урале и Северном Кавказе разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению ИГ. По заданию террористов члены банды переправляли россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.


*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России

#теракт #боевики #фсб #украина #кабардино-балкария
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