ФСБ показала кадры с двумя убитыми боевиками, готовившими теракт в в Кабардино-Балкарии по заданию СБУ

Оба боевика были ранее судимыми гражданами России, уточнили в Центре общественных связей ФСБ. Ведомство добавило, что силовики вышли на злоумышленников 26 декабря в пригороде Нальчика.





Однако боевики не собирались сдаваться и оказали сопротивление. Ответным огнем оба мужчины были нейтрализованы, отметили в ФСБ.





По сведениям российских спецслужб, боевики были членами террористического сообщества. Оно действовало до 2021 года в исправительной колонии №3 в Кабардино-Балкарии.





ФСБ показало видео с места боестолкновения. На кадрах видно, что силовики нашли самодельную взрывчатку мощностью около двух килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.