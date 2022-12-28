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Захарова призвала оставлять без реакции заявления Украины об исключении России из Совбеза ООН
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал ранее такие идеи Киева малопродуманными undefined
Новости

Захарова призвала оставлять без реакции заявления Украины об исключении России из Совбеза ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал ранее такие идеи Киева малопродуманными

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал подготовку Киевом официальных действий для лишения России членства в Совете безопасности ООН. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала игнорировать подобные заявления Киева. В МИД РФ ранее неоднократно подчеркивали, что Россию невозможно исключить из Совбеза ООН.


«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, а караван идет», — ответила Захарова в эфире радио Sputnik на вопрос о возможной реакции Москвы на заявление главы МИД Украины.


Кулеба говорил, что у украинской стороны назрел вопрос: имеет ли Россия право быть членом Совбеза ООН и входить в состав этой международной организации? «У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — полагает министр.


Затем, 26 декабря, МИД Украины опубликовал на своем сайте официальное заявление с призывом исключить Россию из Организации Объединенных Наций. В документе указывалось, что РФ якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в обход уставных процедур и нарушила принцип «миролюбивости».

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Dailystorm - Глава Евросовета Мишель выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что в ООН не прислушаются к призыву Киева. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что идея Украины остается нереальной. По мнению Вершинина, подобные замыслы «малопродуманные, если не сказать завиральные».


Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в сентябре также указывал, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совбезе ООН.


Захарова ранее выразила мнение, что Запад подразумевает под реформой ООН превращение Совета Безопасности организации в бесхребетную и послушную структуру, но у него не получится это сделать.


Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что Вашингтон не видит возможности добиться исключения РФ из числа постоянных членов Совбеза ООН. Представитель Белого дома призналась, что будь такой шанс — США бы «немедленно воспользовались им».

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На Западе после 24 февраля все чаще звучат призывы к исключению России из Совета Безопасности ООН. Однако там признают, что РФ прописана в качестве постоянного члена в статье 23 устава организации, в связи с чем для ее исключения необходимы соответствующие поправки, которые должны одобрить все без исключения члены Совбеза.

#лавров #оон #мария захарова #украина #кулеба #мид рф
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