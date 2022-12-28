Захарова призвала оставлять без реакции заявления Украины об исключении России из Совбеза ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал подготовку Киевом официальных действий для лишения России членства в Совете безопасности ООН. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призвала игнорировать подобные заявления Киева. В МИД РФ ранее неоднократно подчеркивали, что Россию невозможно исключить из Совбеза ООН.





«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, а караван идет», — ответила Захарова в эфире радио Sputnik на вопрос о возможной реакции Москвы на заявление главы МИД Украины.





Кулеба говорил, что у украинской стороны назрел вопрос: имеет ли Россия право быть членом Совбеза ООН и входить в состав этой международной организации? «У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — полагает министр.





Затем, 26 декабря, МИД Украины опубликовал на своем сайте официальное заявление с призывом исключить Россию из Организации Объединенных Наций. В документе указывалось, что РФ якобы заняла место постоянного члена Совбеза ООН в обход уставных процедур и нарушила принцип «миролюбивости».