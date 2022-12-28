Рыбинскому маньяку дали пожизненное за убийство двух девочек

Молчанов убил девочек в середине сентября 2020 года в городе Рыбинске. Мать детей, проживавшая с Молчановым, обнаружила тела после прихода с работы. Самого убийцу нашли через несколько дней на улице, недалеко от гаражей.





Мужчине провели три психиатрические экспертизы. Изначально его признавали невменяемым, но в результате третьей экспертизы было установлено, что Молчанов осознавал свои действия во время совершения преступлений. Таким образом появилась возможность отправить Молчанова в колонию.





Ранее мужчина уже был судим за убийство и попытку изнасилования. В 2010 году его приговорили к 11 годам колонии, при этом ему зачли год, проведенный в СИЗО.