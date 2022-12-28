Рыбинскому маньяку дали пожизненное за убийство двух девочек

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виталия Молчанова, убившего двух девочек 8 и 13 лет. Помимо убийства, суд признал Молчанова, известного как рыбинский маньяк, виновным в покушении на изнасилование малолетней и насильственных действиях сексуального характера.
Суд также полностью удовлетворил иски о компенсации морального вреда родителям убитых девочек. Отец получит 10 миллионов рублей, мать — два миллиона.
23 декабря Молчанов в последнем слове попросил не приговаривать его к пожизненному лишению свободы. Он заявил, что совершил преступления из-за помрачения рассудка, а не по злому умыслу.
Молчанов убил девочек в середине сентября 2020 года в городе Рыбинске. Мать детей, проживавшая с Молчановым, обнаружила тела после прихода с работы. Самого убийцу нашли через несколько дней на улице, недалеко от гаражей.
Мужчине провели три психиатрические экспертизы. Изначально его признавали невменяемым, но в результате третьей экспертизы было установлено, что Молчанов осознавал свои действия во время совершения преступлений. Таким образом появилась возможность отправить Молчанова в колонию.
Ранее мужчина уже был судим за убийство и попытку изнасилования. В 2010 году его приговорили к 11 годам колонии, при этом ему зачли год, проведенный в СИЗО.