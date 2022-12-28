В Белоруссии начались учения по переходу на военное время

Минская военная комендатура проводит мероприятия по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.





Учения идут в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, их основная цель — проверка знаний солдат и офицеров, а также оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боеготовности, сообщило ведомство.