В Белоруссии начались учения по переходу на военное время

Минская военная комендатура проводит мероприятия по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.
Учения идут в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, их основная цель — проверка знаний солдат и офицеров, а также оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боеготовности, сообщило ведомство.
27 декабря Гомельский областной суд приговорил трех белорусов совокупно к 66 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге, по которой Россия переправляла военную технику на спецоперацию на Украине. В конце февраля они подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Жердь — Останковичи, из-за этого на участке перестали работать светофоры и стрелочные переводы. Денис Дикун получил 23 года колонии, Дмитрий Равич — 22 года, Олег Молчанов — 21 год.