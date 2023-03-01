В Белоруссии задержали 200 членов ЧВК «Редан» за попытку провести акцию у торгового центра

У торгово-развлекательного центра «Секрет» в Гомеле задержаны 200 членов ЧВК «Редан», сообщило МВД Белоруссии. Сторонники молодежной субкультуры хотели провести незаконную массовую акцию у центра. Милиционеры доставили задержанных в отделения без применения силы, заявили в ведомстве.





183 задержанных — несовершеннолетние, говорится в сообщении белорусского МВД. Правоохранители проводят проверку в отношении членов ЧВК «Редан» — подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, тем, кто старше, дополнительно грозит административная ответственность, указали в МВД. Устанавливаются причастные к организации незаконной акции у ТРК «Секрет», рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ведомство опубликовало показания задержанных. Одного из них спросили о действиях ЧВК «Редан» в других странах, он ответил, что это заканчивается массовыми драками и убийствами. На видео задержанный называет действия представителей субкультуры «полной дикостью».





ЧВК «Редан» — субкультура поклонников манги Hunter x Hunter («Охотник x Охотник»). Один из героев комиксов — группа под названием «Геней Редан». Ее также называют «Труппой теней» и «Пауком». Члены группировки носят кофты с изображениями пауков, клетчатые штаны и черно-белые шарфы.





О ЧВК «Редан» стало известно после массовой драки в столичном торговом центре «Авиапарк» 19 февраля. Позже произошли столкновения в Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Ростове, Новосибирске, Ярославле, Казани.





Подростков задерживают и на Украине. Члены ЧВК «Редан» устроили массовые драки в Киеве, Львове и Харькове. Полиция выявила администратора одного из Telegram-каналов неформального движения, это 16-летний подросток из Днепра.