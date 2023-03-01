ЧВК «Вагнер» разбила под Артемовском украинское подразделение имени Бориса Джонсона

ЧВК «Вагнер» разбила под Артемовском (Бахмутом) в ДНР подразделение, названное в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмового подразделения ЧВК. Агентство опубликовало кадры с украинской военной символикой.





На видео показан флаг Украины с символикой 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, на ней есть надпись: «Подразделение имени Бориса Джонсона». По словам командира штурмового подразделения ЧВК «Вагнер», эти украинские силы располагались в лесу в большом опорном пункте.