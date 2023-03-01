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ЧВК «Вагнер» разбила под Артемовском украинское подразделение имени Бориса Джонсона
Один из командиров частной военной компании также показал «пиндосскую» нашивку undefined
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ЧВК «Вагнер» разбила под Артемовском украинское подразделение имени Бориса Джонсона

Один из командиров частной военной компании также показал «пиндосскую» нашивку

ЧВК «Вагнер» разбила под Артемовском (Бахмутом) в ДНР подразделение, названное в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмового подразделения ЧВК. Агентство опубликовало кадры с украинской военной символикой.


На видео показан флаг Украины с символикой 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, на ней есть надпись: «Подразделение имени Бориса Джонсона». По словам командира штурмового подразделения ЧВК «Вагнер», эти украинские силы располагались в лесу в большом опорном пункте.

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На опубликованных кадрах также видна нашивка в виде флага США. По словам одного из командиров ЧВК «Вагнер», в украинских подразделениях постоянно встречается такая символика: «У них и пиндосская тематика постоянно присутствует».


Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия перебрасывает в город Часов Яр под Артемовском вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО.

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