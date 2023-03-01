Новости
Новости
St
Президент Сербии Вучич рассказал, что лидеры Запада признаются ему в участии в конфликте на Украине
Новости

Президент Сербии Вучич рассказал, что лидеры Запада признаются ему в участии в конфликте на Украине

Лидер республики также утверждает, что Запад угрожает ему, если Белград «не будет вести себя как надо»

Лидер республики также утверждает, что Запад угрожает ему, если Белград «не будет вести себя как надо» undefined
Фото: © Global Look Press / Kremlin Pool

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры в разговорах с ним говорили о своей вовлеченности в конфликт на Украине. При этом, по его словам, они заявляли, что не могут говорить об этом публично.


«Они мне сказали: «У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет», — сказал сербский лидер в эфире телеканала RTS, его цитирует ТАСС.


Вучич также заявил, что Запад предупреждает, что Белград «все потеряет, если не будет вести себя как надо». Он отметил, что такие заявления звучат на фоне ожидания наступлений России и Украины.


Сербия неоднократно отказывалась вводить санкции против России и оказывать военную помощь Украине. В декабре Вучич говорил, что республика введет санкции против РФ, если ее жизненные интересы окажутся под угрозой.


Соединенные Штаты и их союзники отвергают свое участие в конфликте на Украине. Российские власти заявляют, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада говорят о его прямой вовлеченности в конфликт.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

США пригрозили Китаю «серьезными проблемами» в случае поддержки России в украинском конфликте

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что КНР была предупреждена о возможных последствиях 28 февраля 2023
Dailystorm - США пригрозили Китаю «серьезными проблемами» в случае поддержки России в украинском конфликте
#специальная военная операция #сербия #рф #украина #вучич
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»