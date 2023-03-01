Президент Сербии Вучич рассказал, что лидеры Запада признаются ему в участии в конфликте на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры в разговорах с ним говорили о своей вовлеченности в конфликт на Украине. При этом, по его словам, они заявляли, что не могут говорить об этом публично.





«Они мне сказали: «У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет», — сказал сербский лидер в эфире телеканала RTS, его цитирует ТАСС.





Вучич также заявил, что Запад предупреждает, что Белград «все потеряет, если не будет вести себя как надо». Он отметил, что такие заявления звучат на фоне ожидания наступлений России и Украины.





Сербия неоднократно отказывалась вводить санкции против России и оказывать военную помощь Украине. В декабре Вучич говорил, что республика введет санкции против РФ, если ее жизненные интересы окажутся под угрозой.





Соединенные Штаты и их союзники отвергают свое участие в конфликте на Украине. Российские власти заявляют, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада говорят о его прямой вовлеченности в конфликт.