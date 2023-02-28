США пригрозили Китаю «серьезными проблемами» в случае поддержки России в украинском конфликте

Власти США введут санкции против Китая, если он поможет России в рамках спецоперации. Об этом в ходе совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой в Астане заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что правительство КНР предупредили о возможных последствиях.





«Мы, без сомнений, введем меры, например, против китайских компаний или отдельных лиц, которые нарушат наши санкции или каким-либо другим способом будут замешаны в поддержке военных усилий России», — сказал Блинкен.





По его словам, если КНР решит помогать РФ оружием, то отношения Пекина с США и другими странами в мире столкнутся с «серьезными проблемами».





Блинкен также заявил, что «Китай не может с одной стороны предлагать мирные предложения, а с другой — поддерживать пламя пожара, который зажгла Россия», призвав руководство страны «отнестись к этому серьезно».





27 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен уже предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия РФ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что технику и оружие на поля сражений этого конфликта непрерывно экспортируют именно США.





Позднее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украине придется агрессивно отвечать Китаю или иным государствам, которые будут помогать России поставками вооружений. Отметим, что КНР уже неоднократно опровергала заявления Запада о поставках оружия РФ.