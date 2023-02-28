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Столтенберг предупредил, что в отношениях НАТО и России назад дороги нет
Генсек альянса не ожидает нормализации отношений с Москвой даже после окончания конфликта на Украине undefined
Новости

Столтенберг предупредил, что в отношениях НАТО и России назад дороги нет

Генсек альянса не ожидает нормализации отношений с Москвой даже после окончания конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что в отношениях Североатлантического альянса и России «назад дороги нет». По словам Столтенберга, даже после окончания конфликта на Украине не ожидается нормализации отношений с Москвой.


«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией», — заявил генсек НАТО, выступая на саммите SAMAK в Финляндии.


Он добавил, что членам стран НАТО следует наращивать траты на оборону, поскольку этого требует безопасность в «более опасном мире». Столтенберг также в очередной раз остановился на теме помощи Киеву в противостоянии с Москвой.


«Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент [России Владимир] Путин победит на Украине», — полагает генсек НАТО.


Ранее Столтенберг выразил сожаление насчет решения России приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О приостановке 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Теперь вся архитектура контроля над вооружениями демонтируется, считает Столтенберг. Он также призвал российскую сторону пересмотреть свое решение.

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«Обгадились в НАТО»: Медведев емко ответил на слова Столтенберга о «победе Путина» на Украине

Зампред Совбеза «перевел на понятный русский» слова генсека Североатлантического альянса 18 февраля 2023
Dailystorm - «Обгадились в НАТО»: Медведев емко ответил на слова Столтенберга о «победе Путина» на Украине

До этого Столтенберг признался: помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и Евросоюза. По его словам, альянс и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений. Столтенберг ранее предупредил, что опасно недооценивать Россию. По его мнению, НАТО необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия.


НАТО во главе с США с начала российской СВО на Украине продолжает накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле не раз указывали: поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.


Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в середине декабря обратил внимание на то, что НАТО ведет гибридную войну с Россией. Среди законных военных целей Москвы могут быть любые войска противника, а также его военная техника, объекты инфраструктуры и руководители, заявил Медведев.

#спецоперация #санкции против россии #столтенберг #украина #нато
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