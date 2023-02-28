Столтенберг предупредил, что в отношениях НАТО и России назад дороги нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что в отношениях Североатлантического альянса и России «назад дороги нет». По словам Столтенберга, даже после окончания конфликта на Украине не ожидается нормализации отношений с Москвой.
«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией», — заявил генсек НАТО, выступая на саммите SAMAK в Финляндии.
Он добавил, что членам стран НАТО следует наращивать траты на оборону, поскольку этого требует безопасность в «более опасном мире». Столтенберг также в очередной раз остановился на теме помощи Киеву в противостоянии с Москвой.
«Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент [России Владимир] Путин победит на Украине», — полагает генсек НАТО.
Ранее Столтенберг выразил сожаление насчет решения России приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О приостановке 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Теперь вся архитектура контроля над вооружениями демонтируется, считает Столтенберг. Он также призвал российскую сторону пересмотреть свое решение.
До этого Столтенберг признался: помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и Евросоюза. По его словам, альянс и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений. Столтенберг ранее предупредил, что опасно недооценивать Россию. По его мнению, НАТО необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия.
НАТО во главе с США с начала российской СВО на Украине продолжает накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле не раз указывали: поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для армии России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в середине декабря обратил внимание на то, что НАТО ведет гибридную войну с Россией. Среди законных военных целей Москвы могут быть любые войска противника, а также его военная техника, объекты инфраструктуры и руководители, заявил Медведев.