Столтенберг предупредил, что в отношениях НАТО и России назад дороги нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что в отношениях Североатлантического альянса и России «назад дороги нет». По словам Столтенберга, даже после окончания конфликта на Украине не ожидается нормализации отношений с Москвой.





«Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией», — заявил генсек НАТО, выступая на саммите SAMAK в Финляндии.





Он добавил, что членам стран НАТО следует наращивать траты на оборону, поскольку этого требует безопасность в «более опасном мире». Столтенберг также в очередной раз остановился на теме помощи Киеву в противостоянии с Москвой.





«Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент [России Владимир] Путин победит на Украине», — полагает генсек НАТО.





Ранее Столтенберг выразил сожаление насчет решения России приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). О приостановке 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. Теперь вся архитектура контроля над вооружениями демонтируется, считает Столтенберг. Он также призвал российскую сторону пересмотреть свое решение.