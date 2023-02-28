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Украинка из Киева рассказала, что ей приснился сон о хорошей и спокойной жизни в России
По словам женщины, ее сновидения можно назвать «вещими» undefined
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Украинка из Киева рассказала, что ей приснился сон о хорошей и спокойной жизни в России

По словам женщины, ее сновидения можно назвать «вещими»

Украинский блогер из Киева Наталья Дуброва рассказала, что ей приснился сон о жизни в России. Об этом женщина поделилась на своем YouTube-канале «БЛОГЕРШИ Дуброва Комарова», который ведет вместе с актрисой Татьяной Комаровой. Дуброва призналась, что во сне ей было хорошо и комфортно, а все свои сновидения она считает «вещими».


«Снится мне, что там, где я живу, — там вдруг Россия. При этом мне как-то хорошо! Мне хорошо, комфортно, спокойно. Я поднимаю глаза, а там скала, «Ласточкино гнездо» (замок в Крыму. — Примеч. Daily Storm) и какая-то вода. Она такая тепленькая, приятненькая вода, и я захожу в нее. К чему бы это?» — поделилась блогер.


В декабре 2022 года жители Киева рассказали Дубровой и Комаровой о своих друзьях и знакомых, ожидающих прихода российских военных.


24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская армия ставит перед собой задачи по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите людей от геноцида со стороны киевского режима.


С начала СВО Москва и Киев провели четыре очных раунда переговоров, последний состоялся 29 марта прошлого года в Стамбуле. В мае стороны объявили о прекращении переговорного процесса. Власти России уже неоднократно обвиняли киевский режим в смене позиции по переговорам.

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