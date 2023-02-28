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Путин призвал выявлять и пресекать «всю мразь», которая пытается расколоть и ослабить российское общество
Запад всегда использовал против России то, что под рукой, заявил президент undefined
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Путин призвал выявлять и пресекать «всю мразь», которая пытается расколоть и ослабить российское общество

Запад всегда использовал против России то, что под рукой, заявил президент

Глава государства Владимир Путин призвал выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть российское общество. Президент указал, что сейчас наблюдаются попытки «активизировать всю эту мразь на нашей земле», а Запад никогда не брезговал в своих интересах использовать экстремистов и «то, что под рукой». Путин также поручил ФСБ особо следить за работой предприятий оборонки и местами массового скопления людей.

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«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество. Использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм. Это всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.


Путин поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности, которые действуют сейчас в тылу противника. Российский лидер напомнил, что подразделения ФСБ принимали прямое участие в спецоперации на Украине, решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали госграницу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.


По мнению президента, в результате органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный боевой опыт, как и армия. Этот опыт, как подчеркнул Путин, следует в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности, защиты государства, общества, прав и свобод россиян.


Глава государства при этом поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу, поставить там заслон для диверсионных групп противника.

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Dailystorm - В Кремле анонсировали «серьезный разговор» Путина на коллегии ФСБ

Путин отметил, что страны Запада «никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом». «Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было, и сейчас так», — заключил российский лидер. Противодействие террористической угрозе — по-прежнему актуальная задача, напомнил спецслужбам Путин.


Кроме того, ФСБ поставлена задача продолжить выявление тех, кто использует соцсети для пропаганды терроризма и экстремизма, пытается вовлечь в противозаконные дела молодежь. «Надо защитить цифровое пространство России, персональные данные», — заявил глава государства. Также Путин призвал спецслужбы повысить эффективность аналитической и оперативной работы.


Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.


Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина прошла 24 февраля 2021 года. Нынешнее заседание стало первым с начала специальной военной операции на Украине.

#экстремист #запад #фсб #путин
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