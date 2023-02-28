Путин призвал выявлять и пресекать «всю мразь», которая пытается расколоть и ослабить российское общество

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество. Использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм. Это всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал президент, выступая на коллегии ФСБ.





Путин поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности, которые действуют сейчас в тылу противника. Российский лидер напомнил, что подразделения ФСБ принимали прямое участие в спецоперации на Украине, решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали госграницу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.





По мнению президента, в результате органы ФСБ на СВО получили такой же бесценный боевой опыт, как и армия. Этот опыт, как подчеркнул Путин, следует в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности, защиты государства, общества, прав и свобод россиян.





Глава государства при этом поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу, поставить там заслон для диверсионных групп противника.