YLE: Финляндия начала строить стену на границе с Россией

Финляндия начала земляные работы по строительству забора на границе с Россией. Об этом сообщает портал Yle. Длина забора должна составить 200 километров.





Издание пишет, что по обеим сторонам пограничного перехода Иматра выкорчевали деревья. Работы планируют завершить к концу июня. Сначала в районе Иматра хотят построить трехкилометровый тестовый участок стены.





Рядом с забором сделают дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. На некоторых участках стены установят освещение, а также динамики.





Предполагается, что ограждение будет проходить в том числе по частным землям. Поэтому властям Финляндии нужно будет договориться с владельцами земель.





Издание уточняет, что стену на границе с Россией строят для того, чтобы затруднить нежелательное пересечение границы.