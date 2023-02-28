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МВД предложило ограничить краткосрочное пребывание иностранцев в России 90 днями в год
Этот законопроект был внесен в правительство в сентябре 2022 года, а сейчас его дорабатывают на площадке кабмина undefined
Новости

МВД предложило ограничить краткосрочное пребывание иностранцев в России 90 днями в год

Этот законопроект был внесен в правительство в сентябре 2022 года, а сейчас его дорабатывают на площадке кабмина

МВД РФ предложило ввести единый период краткосрочного пребывания иностранцев в России и ограничить его 90 днями в год. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости, напомнив, что данный законопроект был внесен в правительство РФ в сентябре 2022 года, а сейчас его дорабатывает кабмин.


«Проектом ФЗ РФ «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории РФ — 90 суток в пределах календарного года», — сообщили в МВД.


Данным законопроектом предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание. Долгосрочное подразумевает нахождение человека в России более 90 дней в течение года без получения права на постоянное (бессрочное) проживание.


Сейчас для иностранцев, прибывших в РФ в безвизовом порядке, действует правило «90/180»: они могут находиться в стране не более 90 дней в течение полугода. При этом согласно действующему законодательству, они не могут непрерывно находиться на территории России больше 90 дней.


В МВД РФ также уточнили, что для иностранцев с правом на долгосрочное пребывание (студенты и трудовые мигранты) срок пребывания в РФ будет определяться «в зависимости от оснований получения ими такого права».


В начале января официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомством подготовлен проект закона, исключающий для мигрантов возможность остаться в РФ с использованием для этого фиктивного брака или фиктивного установления отцовства.


В ведомстве отметили, что в 2022 году у иностранцев аннулировали около 400 выданных ранее разрешений на жительство в России. Причиной этого стало заключение ими фиктивных браков с целью проживания в стране.

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