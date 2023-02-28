Екатерина Мизулина заявила о провалах в молодежной политике после массовых драк подростков из ЧВК «Редан»

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с Daily Storm возмутилась бездействием Росмолодежи и других молодежных организаций. Она призвала менять всю систему работы с детьми в России после массовых драк подростков из ЧВК «Редан».





«Есть провалы в молодежной политике. Детям просто нечем заняться, они направляют свою энергию в тренды, которые возникают в соцсетях. Они проводят досуг, как они сами определяют. А определяет, в первую очередь, интернет. Не хватает бесплатных секций», — сказала Мизулина.





Глава Лиги безопасного интернета отметила, что видны «шаги, создание движений» молодежными организациями. Однако конкретной работы с их стороны нет, считает Мизулина.





«Росмолодежь ответственна за мониторинг деструктивного контента на основании закона. Почему Лига безопасного интернета этим занимается?» — возмутилась она.





Мизулина уверена, что необходимо менять всю ситуацию с образованием, воспитанием и досугом детей: «С января 2021 года, когда были детские митинги экстремиста Навального, ничего не изменилось. Стихийный порыв, нет понимания и системных мер, альтернативы не предлагается».





По мнению главы Лиги безопасного интернета, секции во всех регионах должны быть бесплатными, общедоступными и интересными: «Должно заходить детям. Можно сколько угодно крутить просмотры на каналах и в соцсетях организаций, но это не дает толку».





Ранее у себя в Telegram-канале Мизулина писала, что волна массовых драк в ТЦ среди подростков, которая прошла по России с 19 февраля, связана с тем, что «подросткам просто нечем заняться». Она отметила, что «вместо интересных клубов и секций, доступных каждому ребенку бесплатно в любом городе, им доступен только интернет».





19 февраля в столичном торговом центре «Авиапарк» произошла массовая драка между представителями двух молодежных субкультур — «Цб не мит» и ЧВК «Редан». Стычки прошли позднее также и других российских городах. По некоторым данным, в них участвуют более сотни подростков.





ЧВК «Редан» — это субкультура поклонников манги Hunter x Hunter, где существует преступная группа под названием «Геней Редан», также известная как «Пауки». Представители субкультуры отличаются черными длинными волосами, носят кофты с изображениями пауков, клетчатые штаны и черно-белые шарфы.