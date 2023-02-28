Лидер ЛДПР Слуцкий назвал преступниками критикующих певца SHAMAN за песню «Я русский»

Глава думского комитета по международным делам заявил, что, по словам певца, тому уже пришлось давать показания в полиции из-за песни «Я русский». Слуцкий заверил, что свяжется с SHAMAN и узнает, «насколько это правда». «И если правда, то это не просто безобразие, а потрясение основ», — считает лидер ЛДПР.

Слуцкий указал, что «это не единственный пример, когда сам факт упоминания национальности «русский» у кого-то вызывает раздражение». «И русскость, как мы знаем на Украине, приравняли к фашизму. Подобные вещи у нас, во время специальной военной операции, это нонсенс. Таких вещей просто не должно происходить. А люди, которые такие вещи пишут, и те, которые подхватывают это, — преступники», — заключил депутат.





Сам SHAMAN в своем Telegram-канале ранее сообщил, что управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к нему «за разъяснением». Это произошло «по факту заявления некоего гражданина» о том, что песня «Я русский» — экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь, пояснил музыкант.





«Песня «Я русский» прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России», — заверил SHAMAN.