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Лидер ЛДПР Слуцкий назвал преступниками критикующих певца SHAMAN за песню «Я русский»
Исполнитель рассказал, что житель Тульской области попросил проверить хит на экстремизм undefined
Новости

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал преступниками критикующих певца SHAMAN за песню «Я русский»

Исполнитель рассказал, что житель Тульской области попросил проверить хит на экстремизм

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посетовал, что житель Тульской области попросил проверить его хит «Я русский» на экстремизм. По словам музыканта, его песня прошла «все необходимые проверки» до публикации в Сети и на телевидении. За SHAMAN вступился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который назвал преступниками критиков исполнителя.

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Глава думского комитета по международным делам заявил, что, по словам певца, тому уже пришлось давать показания в полиции из-за песни «Я русский». Слуцкий заверил, что свяжется с SHAMAN и узнает, «насколько это правда». «И если правда, то это не просто безобразие, а потрясение основ», — считает лидер ЛДПР.

 

Слуцкий указал, что «это не единственный пример, когда сам факт упоминания национальности «русский» у кого-то вызывает раздражение». «И русскость, как мы знаем на Украине, приравняли к фашизму. Подобные вещи у нас, во время специальной военной операции, это нонсенс. Таких вещей просто не должно происходить. А люди, которые такие вещи пишут, и те, которые подхватывают это, — преступники», — заключил депутат.


Сам SHAMAN в своем Telegram-канале ранее сообщил, что управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось к нему «за разъяснением». Это произошло «по факту заявления некоего гражданина» о том, что песня «Я русский» — экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь, пояснил музыкант.


«Песня «Я русский» прошла все необходимые проверки до публикации на топовых российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов России», — заверил SHAMAN.

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Композиция «Я русский» вышла летом 2022 года. Видео на песню попало в топ-100 лучших клипов мира и набрало на YouTube 28 миллионов просмотров. SHAMAN выступил в Херсонской области перед местными жителями. Также музыкант спел под гитару с участниками спецоперации на Украине.

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