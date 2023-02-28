В Подмосковье рядом с объектом «Газпрома» упал беспилотник

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — рассказал Воробьев.





Он добавил, что ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, а также заверил, что безопасности местных жителей ничто не угрожает.





Сообщается, что беспилотник обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции «Газпрома».





По данным источника ТАСС, упавший БПЛА — иностранного производства. Детали не уточняются.





В этот же день Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 февраля Киев планировал нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея, но Российской армии удалось отбить атаки.