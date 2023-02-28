Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи

Министерство обороны России официально подтвердило информацию о попытках ударов Киева по объектам гражданской инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея. ВСУ планировали атаковать цели в ночь на 28 февраля, заявили в Минобороны РФ.





«Киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены», — отмечается в сообщении ведомства.





В результате действий российских военных, два беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Известно, что один из них упал в поле, другой тоже не нанес ущерба гражданским объектам, которые собирался атаковать.





Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку.





Утром 28 февраля на время было закрыто воздушное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сообщалось, что в регионе был замечен неопознанный объект, похожий на беспилотник.