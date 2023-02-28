«Московскую Масленицу» весело встретили у метро «Медведково»

Юные посетители фестиваля могли покататься на карусели, она среди них стала особенно популярной. Детей также развлекали приветливые скоморохи, приобщая к народным традициям.





Родители в этот момент могли насладиться блинами с разнообразными начинками. Каждый мог погрузиться в атмосферу истинного праздника, забыть о суете и понять, что такое масленица по-московски. На Руси этот праздник отмечали еще в дохристианскую эпоху, и поэтому мифология и религия в это время чудесным образом переплетаются, но суть Масленицы остается неизменной — проводы зимы в преддверии скорого прихода весны, победа тепла над холодом.





Жители района Медведково вспоминают, что раньше на месте фестивальной площадки совсем ничего не было. С ее появлением же район оживился и стал привлекательнее.





Сюда приезжают москвичи из всех районов: покататься на коньках, купить натуральные сладости, послушать музыку или посетить мастер-класс, да и просто провести время с семьей.





«Московская Масленица» длилась целую неделю. Подробнее о фестивале «Московская Масленица» вы можете почитать на сайте «Московских сезонов».