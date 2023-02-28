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«Московскую Масленицу» весело встретили у метро «Медведково»
Гулянья, музыка и детский смех — все это было слышно на протяжении более, чем недели undefined
Новости

«Московскую Масленицу» весело встретили у метро «Медведково»

Гулянья, музыка и детский смех — все это было слышно на протяжении более, чем недели

Веселые народные гулянья всегда объединяли людей. Многие жители и гости столицы с 17 по 26 февраля проводили время на фестивале «Московская Масленица». Одна из фестивальных площадок была открыта возле метро «Медведково». 

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Юные посетители фестиваля могли покататься на карусели, она среди них стала особенно популярной. Детей также развлекали приветливые скоморохи, приобщая к народным традициям. 


Родители в этот момент могли насладиться блинами с разнообразными начинками. Каждый мог погрузиться в атмосферу истинного праздника, забыть о суете и понять, что такое масленица по-московски. На Руси этот праздник отмечали еще в дохристианскую эпоху, и поэтому мифология и религия в это время чудесным образом переплетаются, но суть Масленицы остается неизменной — проводы зимы в преддверии скорого прихода весны, победа тепла над холодом. 


Жители района Медведково вспоминают, что раньше на месте фестивальной площадки совсем ничего не было. С ее появлением же район оживился и стал привлекательнее. 


Сюда приезжают москвичи из всех районов: покататься на коньках, купить натуральные сладости, послушать музыку или посетить мастер-класс, да и просто провести время с семьей.


«Московская Масленица» длилась целую неделю. Подробнее о фестивале «Московская Масленица» вы можете почитать на сайте «Московских сезонов».

#москва #масленица #праздник
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