«Московскую Масленицу» весело встретили у метро «Медведково»

Веселые народные гулянья всегда объединяли людей. Многие жители и гости столицы с 17 по 26 февраля проводили время на фестивале «Московская Масленица». Одна из фестивальных площадок была открыта возле метро «Медведково».
Юные посетители фестиваля могли покататься на карусели, она среди них стала особенно популярной. Детей также развлекали приветливые скоморохи, приобщая к народным традициям.
Родители в этот момент могли насладиться блинами с разнообразными начинками. Каждый мог погрузиться в атмосферу истинного праздника, забыть о суете и понять, что такое масленица по-московски. На Руси этот праздник отмечали еще в дохристианскую эпоху, и поэтому мифология и религия в это время чудесным образом переплетаются, но суть Масленицы остается неизменной — проводы зимы в преддверии скорого прихода весны, победа тепла над холодом.
Жители района Медведково вспоминают, что раньше на месте фестивальной площадки совсем ничего не было. С ее появлением же район оживился и стал привлекательнее.
Сюда приезжают москвичи из всех районов: покататься на коньках, купить натуральные сладости, послушать музыку или посетить мастер-класс, да и просто провести время с семьей.
«Московская Масленица» длилась целую неделю. Подробнее о фестивале «Московская Масленица» вы можете почитать на сайте «Московских сезонов».