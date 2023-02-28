В Кремле анонсировали «серьезный разговор» Путина на коллегии ФСБ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал серьезный разговор на коллегии ФСБ, участие в которой 28 февраля примет российский лидер Владимир Путин. По словам Пескова, выступление президента будет открытым. Далее в Кремле запланировано несколько закрытых мероприятий, добавил он.
«Значение службы [ФСБ] в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор», — признался журналистам официальный представитель Кремля.
Песков также сообщил, что в закрытом режиме состоится «большое, объемное выступление директора ФСБ [Александра] Бортникова в присутствии президента».
Пресс-секретарь главы государства рассказал, что планируется подвести итоги работы ФСБ в прошлом году и обсудить ее перспективы на предстоящий период. «И целый ряд мероприятий закрытого характера, которые будут проходить в Кремле у президента, непубличные», — добавил Песков.
Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.
Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина состоялась 24 февраля 2021 года. Нынешнее заседание станет первым с начала специальной военной операции на Украине.