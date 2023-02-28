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В Министерстве культуры рассказали, кто войдет в состав агитбригад
Это в том числе Симфоническая капелла России и ансамбль Людмилы Зыкиной undefined
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В Министерстве культуры рассказали, кто войдет в состав агитбригад

Это в том числе Симфоническая капелла России и ансамбль Людмилы Зыкиной

В Министерстве культуры России рассказали, что в состав агитационных бригад войдут в том числе Симфоническая капелла России и ансамбль Людмилы Зыкиной. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что ведомство ведет «очень серьезную» работу по созданию агитбригад вместе с Минобороны.


«В январе и феврале прошла серия выступлений, в которых приняли участие Симфоническая капелла России, ансамбль Людмилы Зыкиной, а также Музей музыки совместно с Российским духовым обществом и другие», — заявила пресс-служба Министерства культуры телеканалу RTVI.


В марте исполнители Хора имени Пятницкого планируют выступить в Центре хирургии имени Вишневского.


Агитационные бригады выступают для военных в госпиталях, реабилитационных центрах, воинских частях и центрах подготовки военнослужащих, перечислили в ведомстве.


Утром 28 февраля министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что участников агитбригад набирают из разных российских регионов. Это исполнители «самого разного жанра, самого разного возраста»: от артистов старшего поколения до молодых, только что созданных коллективов.


«Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы», — отметила Ольга Любимова.


«Ведомости» в октябре прошлого года писали, что в воинские части, где обучаются мобилизованные россияне, приезжают агитационно-пропагандистские бригады. Они занимаются «поднятием боевого настроя» российских военных.

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Минкультуры вместе с Минобороны создают агитбригады

Творческие коллективы навещают военных, находящихся на реабилитации, и выступают в регионах 28 февраля 2023
Dailystorm - Минкультуры вместе с Минобороны создают агитбригады
#агитбригады #минкульт #минобороны
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