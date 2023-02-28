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Глава офиса Зеленского выступил против предложения о прекращении огня
Ранее к перемирию в конфликте призвал Китай undefined
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Глава офиса Зеленского выступил против предложения о прекращении огня

Ранее к перемирию в конфликте призвал Китай

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает против предложения Китая о прекращении огня на украинской территории. Пекин ранее призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и возобновить переговоры. 


«Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу», — сказал Ермак в интервью телеканалу Newsmax.


Глава офиса Зеленского считает, что Россия всегда использует перемирие, чтобы заморозить конфликт. По его словам, Украина хочет добиться мира и «полной территориальной целостности».


Ермак добавил, что Владимир Зеленский готов встретиться и поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.


Китай 24 февраля представил свой официальный план по разрешению конфликта на Украине. В него входят 12 пунктов, включая призыв к сторонам конфликта уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры. 

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Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине

Пекин предлагает придерживаться 12 пунктов 24 февраля 2023
Dailystorm - Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине
#зеленский #военные #украина #сво #китай
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