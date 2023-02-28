Глава офиса Зеленского выступил против предложения о прекращении огня

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает против предложения Китая о прекращении огня на украинской территории. Пекин ранее призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и возобновить переговоры.





«Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня... Мы не доверяем такому сигналу», — сказал Ермак в интервью телеканалу Newsmax.





Глава офиса Зеленского считает, что Россия всегда использует перемирие, чтобы заморозить конфликт. По его словам, Украина хочет добиться мира и «полной территориальной целостности».





Ермак добавил, что Владимир Зеленский готов встретиться и поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином.





Китай 24 февраля представил свой официальный план по разрешению конфликта на Украине. В него входят 12 пунктов, включая призыв к сторонам конфликта уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры.