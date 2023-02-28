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Генпрокуратура России предложила приравнять русофобию на Западе к экстремизму
В ведомстве уверены, что ответственность за это «нелицеприятное явление» необходимо усилить undefined
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Генпрокуратура России предложила приравнять русофобию на Западе к экстремизму

В ведомстве уверены, что ответственность за это «нелицеприятное явление» необходимо усилить

Генеральная прокуратура РФ предлагает ужесточить ответственность за проявление русофобии в странах Запада, приравнять ее к экстремизму. С подобной инициативой выступил начальник Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов.


«Мы можем привлечь к ответственности, но учитывая, что это приняло распространенное и весьма нелицеприятное явление в странах Запада, мы считаем, что нужно усилить ответственность», — сказал Хохлов на заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству.


По его словам, нельзя просто оставлять без внимания проявления русофобии, «отмечавшейся в истекшем году и продолжающейся в текущем в западных странах, в том числе в отношении культурного достояния России».


Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что НАТО «зомбирует соседние страны русофобскими страшилками». Он предупредил, что у подобных действий со стороны Североатлантического альянса будут серьезные последствия, и призвал оставить Москву в покое.


По заверениям Рябкова, РФ не поступится «своими законными интересам в области безопасности» и «в обиду всех русских людей» никогда не даст.

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#экстремизм #запад #генпрокуратура #рф #русофобия
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