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Путин подписал закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3
Согласно документу, решение о возобновлении участия РФ в договоре сможет принять президент undefined
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Путин подписал закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3

Согласно документу, решение о возобновлении участия РФ в договоре сможет принять президент

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня опубликования.


«Российская Федерация приостанавливает действие Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», говорится в тексте пояснительной записки.


Согласно закону, решение о возобновлении участия России в этом договоре сможет принять глава государства.


Ранее Путин сообщил о том, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). При этом, уточнил он, речи о полном выходе РФ из этого договора не идет.


Договор СНВ-3 между Россией и США был заключен в 2010 году, срок его действия составлял 10 лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.


Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, однако незадолго до этого Москва и Вашингтон продлили СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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#снв-3 #путин #рф
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