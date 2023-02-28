Путин подписал закон о приостановке участия России в ракетном договоре СНВ-3

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня опубликования.





«Российская Федерация приостанавливает действие Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — говорится в тексте пояснительной записки.





Согласно закону, решение о возобновлении участия России в этом договоре сможет принять глава государства.





Ранее Путин сообщил о том, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). При этом, уточнил он, речи о полном выходе РФ из этого договора не идет.





Договор СНВ-3 между Россией и США был заключен в 2010 году, срок его действия составлял 10 лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.





Действие договора истекало 5 февраля 2021 года, однако незадолго до этого Москва и Вашингтон продлили СНВ-3 на пять лет — до 5 февраля 2026 года.