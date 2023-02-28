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Германия поставила Украине две новые ПВО Skynex и Skyranger, оставив Берлин без защиты
Об этом заявил гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер undefined
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Германия поставила Украине две новые ПВО Skynex и Skyranger, оставив Берлин без защиты

Об этом заявил гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер

Германия передала Киеву две системы ПВО — Skynex и Skyranger, оставив Берлин незащищенным от атак с воздуха. Об этом гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер сообщил в интервью изданию Pioneer, указав, что столица ФРГ находится под угрозой.


«У нас было две целых системы, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине»,сказал Паппергер.


Он пояснил, что четырех таких систем хватило бы, чтобы защитить Берлин. При этом, отметил глава концерна, в случае конфликта на территории ФРГ страна не смогла бы себя защитить без помощи США, так как ей не хватает «всего и во всех областях».


Кроме того, Паппергер заявил, что поставляемых странами Запада танков Украине недостаточно для того, чтобы отвоевать потерянные территории.


25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт пообещал, что ФРГ направит Украине 14 танков Leopard 2А6. Берлин поставит танки из собственных запасов. Помимо того, Германия разрешила странам, у которых есть Leopard, поставить Киеву эти танки.


3 февраля Хебештрайт сообщил, что ФРГ одобрила отправку Украине танков Leopard 1 из своих запасов. Общее количество бронетехники — 88 штук. По утверждению Хебештрайта, поставки могут начаться в ближайшие недели.

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#спецоперация #пво #рф #германия #украина
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