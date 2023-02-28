Путин подписал закон о защите русского языка от иностранных слов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Исключениями стали слова, не имеющие аналогов в русском языке.





«При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов», — говорится в документе.





Согласно новому закону, соблюдение норм русского языка обязательно во взаимоотношениях органов власти РФ всех уровней, а также в официальной переписке всех организаций с гражданами России и иностранцами.





Авторы инициативы отмечают, что документ подчеркивает объединяющую роль языка как государственного в единой многонациональной стране, а также расширяет и конкретизирует сферы, где он является обязательным.





Новый закон вводит понятие нормативных словарей, нормативной грамматики и справочников, которые зафиксируют нормы русского языка при его использовании как государственного. Все проекты нормативных актов будут проходить лингвистическую экспертизу для выявления соответствия нормам языка.





Закон позволит повысить общий уровень грамотности, корректность использования государственного языка, обеспечить контроль за качеством подготовки единого корпуса грамматики, словарей, справочников, а также соблюдение должностными лицами норм русского литературного языка.





Этот законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 26 октября 2022 года и одобрен нижней палатой 16 февраля 2023 года. Совет Федерации одобрил инициативу на прошлой неделе, 22 февраля.