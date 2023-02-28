Студия Mundfish опровергла связь своей видеоигры Atomic Heart с ЧВК «Редан»

Одним из первых о появлении данной рекламы рассказал Telegram-канал «Мослента». Администрация канала допустила, что прошедшие по всей РФ потасовки подростков оказались промо-кампанией компьютерной игры.





В разговоре с «Лентой.ру» рекламный оператор Intention сообщил, что уже проверяет информацию о размещении на билборде ТРЦ Avenue в столице проморолика с логотипом ЧВК «Редан». При этом представители Intention подчеркнули, что «по видео видно, что было какое-то наложение (монтаж)».





О подростковой субкультуре ЧВК «Редан» стало известно после массовой драки в столичном торговом центре «Авиапарк» 19 февраля. По данным СМИ, конфликт начался после того, как молодые люди из одной компании попытались отобрать стулья, которые заняла другая группа подростков.





20 февраля похожий инцидент произошел в московском ТЦ «Маркос-молл». Позднее стало известно о столкновениях в Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Ростове, Новосибирске, Ярославле, Казани. С 24 по 25 февраля драки вновь повторились в «Авиапарке» и «Маркос-молле».





«Редан» — это субкультура поклонников манги Hunter x Hunter («Охотник x Охотник»). Один из героев комиксов — группа под названием «Геней Редан». Ее также называют «Труппой теней» и «Пауком». Члены группировки носят кофты с изображениями пауков, клетчатые штаны и черно-белые шарфы.