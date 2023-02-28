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Reuters: Украина предложила ООН и Турции продлить зерновую сделку
Агентство сообщило, что Киев пока не получил ответа undefined
Новости

Reuters: Украина предложила ООН и Турции продлить зерновую сделку

Агентство сообщило, что Киев пока не получил ответа

Киев направил ООН и Турции предложение о продлении зерновой сделки, которая истекает в середине марта. Об этом агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в украинском правительстве. По данным агентства, в настоящее время Украина пока не получила ответа ни от одной из сторон.


«Мы направили письмо с просьбой начать решение вопроса о продлении сделки, так как 18 марта наступит уже совсем скоро, но пока не получили никакого ответа»,приводит слова чиновника Reuters.


Ранее замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал о том, что Киев намерен направить официальное предложение о продлении сделки, причем не на 120 дней, а «по меньшей мере на год». Эта инициатива также предполагает включение в соглашение больше украинских портов.


По словам Васькова, это нужно, чтобы украинский и мировой сельхозрынки могли составлять планы на объемы экспорта в долгосрочной перспективе.


Зерновая сделка, подписанная в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Движение всех судов из данных портов согласовывает Стамбул.


В ноябре 2022 года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает меньше чем через месяц — 18 марта.

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#рф #украина #турция #зерновая сделка #оон
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